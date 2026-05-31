◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）

大勢、マルティネスが失点して最後はちょっとヒヤリとしたけれど、勝因は間違いなく西舘だね。

故障を克服し、ファームで実績を残してからの今季初の１軍マウンド。３回までに打線が４点の援護をくれたことが大きかった。そして、その１〜３回と直後の守備で先頭打者をきっちりとアウトにした。流れを相手に渡さないという点で見事だった。

もともとボールが荒れ気味の投手。でも、ストライクゾーン内で荒れていたのが功を奏したね。３回は万波に対し１５４キロの直球で内角をズバッとついて三振を取ったかと思うと、続くレイエスには外角高めにクイックで投げて三振。全部で８奪三振の内訳は真っすぐが３、スライダーが２、カットボール、フォーク、カーブがそれぞれ１。持ち球の全球種で奪った。こんな器用な投手、なかなかいないよね。打者は凡退した後、ベンチに戻った時に球種を伝えるのが普通。これだけバリエーションが豊かだと、狙いが本当に絞りづらくなるわけですよ。

３年目を迎えて、本当にいい投手に成長した。次の先発も、もちろん任せたいね。（スポーツ報知評論家・宮本 和知）