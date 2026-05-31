◆米大リーグ アストロズ―ブルワーズ（３０日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

アストロズは３０日（日本時間３１日）、今井達也投手（２８）が３１日（同６月１日）の本拠地・ブルワーズ戦で先発することを発表した。

前回登板の２５日（同２６日）敵地・レンジャーズ戦では、初回に３四球と制球に苦しみながらも修正し、６回無安打無失点、２奪三振、４四球の好投を見せて２勝目（２敗）を挙げた今井。７回以降も救援投手が安打を浴びなかったため、ノーヒットノーラン継投という偉業も達成した。試合後には「ちょっとあまり積極的にレンジャーズ打線がスイングしてこなかったので、なんとかどんどんストライクを先行できるようにリズム、タイミングをフォームで大事にしてからポンポン、どんどんストライクを取れたと思います」とうなずいていた。

投げ合うブルワーズの先発は、昨季メジャーデビューしたばかりながら最速１０３・６マイル（約１６６・７キロ）を誇り、「怪物」の異名も持つ２４歳右腕のミジオロウスキー。今季もここまで１１登板で５勝２敗、防御率１・８３、６４回を投げて１００奪三振と圧巻の成績を残している。