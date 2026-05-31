お笑いタレントの東野幸治（58）が29日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演し、「霜降り明星」粗品について「お笑い王になれるかも」と絶賛した。

東野は、粗品が考案した、23日にフジテレビで放送のお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター」の成功に触れ、「いろいろ、お笑いスターってさ、なんとなく芸能界って椅子が決まってるじゃないですか、椅子ね。なんとなく、どこかの椅子が空いたら、なんかこう誰かが代わりに座るっていうのは常じゃないですか。でも、たまに10年に1回とか、無理やりズカズカ入り込んできて椅子を作る人いるじゃないですか。椅子を作る…ダウンタウンさんも、デビューして東京行った時、椅子作りはったじゃないですか。とんねるずさんもね、椅子作りはったじゃないですか。だから、久しぶりに椅子を作る人が出てきたなって本当に思いました」と語った。

さらに「ご本人も言ってるじゃないですか。お笑いのトップというか、てっぺん目指すって、もうはっきりともうね、有言実行みたいな感じで。なおかつ結果も残してということですから。これ本当に『ONE PIECE』の例えがもう、ツッコミスターの粗品君に“古いんじゃ！”言われるかもわからんけど、海賊王にね、お笑い王になれるかもわかりませんよね」とも語った。

聞き手の桂三度（渡辺あつむ）も「古っ」とツッコミ「“『ONE PIECE』のメンツで言うたら、粗品君は誰々ですね”みたいなのを言うんかなと思ったら」と言うと東野は「いやいや、粗品君はルフィでしょ。恥ずかしくて、やっぱラジオで良かった、顔、もう真っ赤っかで言いますけど、お笑い王になれると思う。“突っ込みの実”、食べたんちゃうの？」と言い「これが私の実力です」と苦笑していた。