国会での首相や閣僚らの答弁は日々、新たに生じてくる課題にどう対応するかの方針や、国の針路を表明するものだ。

答弁は単なる政策の説明ではなく、新しい政策決定でもあって、それ自体が創造的な行為だと言える。その意味で国会答弁案の作成に、生成ＡＩ（人工知能）を使うという政府の方針には、あきれるほかない。

政府は、答弁案の作成のほか、様々な業務に生成ＡＩを活用する方針だ。デジタル庁が開発したシステム「源内」の利用を、中央省庁の計１８万人に認める大規模実証事業を始めた。答弁案の作成もその主要な業務だという。

長年、答弁案の作成は、官僚の長時間勤務の要因となってきた。法令や統計情報などを調査し、膨大な過去の答弁との整合性をチェックする必要があるからだ。

そうしたデータ集めや点検を生成ＡＩに任せ、効率化することに異論はない。それによって時間に余裕ができた分を、新たな政策形成の議論などに充てることは、有意義だろう。

しかし、生成ＡＩは、インターネット上の既存の情報を学習した結果に基づき、文章を出力するという仕組みにすぎない。

これに対し答弁は、過去答弁の説明だけでなく、新しい課題について国民生活への配慮や、様々な利害関係、国益などを総合的に判断して練り上げねばならない。

また、過去答弁も、外交問題のように言外の微妙なニュアンスが込められ、同じ言葉でもどの状況に使用するかによって異なる意味を持つことがある。

例えば、１９７２年に大平正芳外相は中国と台湾の関係に関し、「平和的に解決することを希望する。武力紛争に発展する可能性はないと考える」と答弁した。

これは、「台湾が中国の領土の不可分の一部」という中国の主張を日本が理解し、尊重するのは、あくまでも平和的解決が前提だ、という意味が込められている。

こうした判断を生成ＡＩに任せられるはずもない。

政府は政策的判断などは人が行うとしているが、データの作成ではなく、答弁案の作成まで生成ＡＩに任せるとなれば、ＡＩの影響を受けないとは到底言えない。

そもそも、答弁に関する官僚の負担軽減は、議員が質問を通告する時間を早めて実現すべきだ。答弁側が生成ＡＩを多用すれば質問側もいずれ、生成ＡＩを頼ることになろう。そうなれば省庁や国会の不要論も招きかねない。