東京六大学野球春季リーグ戦最終週の早慶２回戦は３１日、天皇陛下が神宮球場に来場される中で開催される。昨年創設１００周年を迎えた同リーグでは、１９９４年春の早慶戦を当時の天皇、皇后両陛下（現上皇、上皇后両陛下）が観戦して以来、３２年ぶりの天覧試合となる。慶大は勝てば５季ぶり４１度目のＶを、全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で決める。

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早慶戦が天覧試合となったのは過去３度。最初の１９２９年１１月１日は、リーグ戦ではなく、今の「国スポ」の源流となる「明治神宮国民体育大会」だった。この秋のリーグ戦は早大が優勝、慶大が２位だったが、試合は８回日没コールドで慶大が１２−０で大勝している。

興味深いのは両校の出場選手だ。慶大・腰本寿監督と早大・市岡忠男監督を筆頭に、この試合からは計８名が野球殿堂入りしている。

腰本監督は現在に連なる慶応野球のカラーを作った人物。１８９４年、ハワイ生まれの日系人だ。大学時代の１９１６年には慶応普通部の監督として、第２回全国中等学校優勝野球大会に出場。見事に全国制覇を成し遂げた。現在の、夏の甲子園大会に連なる同大会で初めて継投策を用いたとされる。上下関係は厳しくなく、リベラルな明るいチームカラーだったと伝えられている。

２０２３年夏の甲子園、森林貴彦監督率いる慶応高の日本一が「１０７年ぶり」と銘打たれたのは、この時以来という意味だ。

腰本監督は慶大監督として在任１０年１６シーズン中、７度のリーグ優勝を達成する黄金時代を築いた。１９２８年秋には東京六大学で初の全勝優勝。名監督として殿堂入りしている。

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リーグ戦における初の天覧試合は１９５０年１１月６日、東京六大学野球秋季リーグ戦・早慶２回戦だ。この時は早大が１−０で慶大を下した。

特筆すべきは早大の「８番・遊撃」に、後にヤクルトや西武の監督として３度の日本一に導いた名手・広岡達朗内野手が名を連ねていることだ。

東京六大学野球の生き字引である福田修也氏（慶応高軟式野球部前監督）は、「広岡さんは、長嶋茂雄さんがサヨナラ本塁打を放った１９５９年６月２５日の後楽園球場での天覧試合・巨人―阪神戦にも出場しているんです。つまり、大学とプロの両方で天覧試合を経験されたということ。これは物凄い巡り合わせと言っていいでしょう」と驚きを口にした。

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平成では、１９９４年５月２９日、東京六大学野球春季リーグ戦・早慶２回戦を当時の天皇、皇后両陛下（現上皇、上皇后両陛下）が観戦した。４万６０００人の大観衆が集結する中、慶大のルーキー・高橋由伸（スポーツ報知評論家）が「５番・三塁」でスタメン出場。慶大打線が早大の先発・織田淳哉（巨人アマチュアスカウトチーフ）を攻略し、５―２で勝った。

福田氏は「過去に天覧試合となった早慶戦では、計３試合に出場した監督、選手のうち、実に１２名が野球殿堂入りしています」と明かした。令和初の天覧試合。その貴重な経験を糧にして、新たな野球界のリーダーとなるべき人物が出てくることも、楽しみにしたい。（編集委員・加藤弘士）

■１９２９年（昭和４年）１１月１日 明治神宮国民体育大会

慶大１２−０早大（８回日没コールド）

【慶大】腰本寿監督※

（中）楠見

（右）梶上

右 堀

（一）山下※

（投）宮武※

（三）水原※

（二）三谷

（左）町田

（捕）岡田

（遊）加藤

【早大】市岡忠男監督※

（右）水原

（中）矢島

（捕）伊丹※

（三）森

（二）水上

（左）佐藤

（一）西村

代打 杉田屋

（投）小川※

投 松木

投 多勢

代打 伊達※

（遊）富永

■１９５０年（昭和２５年）１１月６日 東京六大学秋季リーグ早慶２回戦

早大１−０慶大

【慶大】阪井盛一監督

（右）井生

（三）宇田川

（遊）松本

（中）山村

（捕）種田

（二）高見

（投）平古場

代走 加藤

（一）梅垣

（左）篠原

【早大】森茂雄監督※

（二）島田

（一）山本

（左）荒川宗

（右）石井※

（捕）宮原

（中）岩本

（投）末吉

（遊）広岡※

（三）小森

■１９９４年（平成６年）５月２９日 東京六大学春季リーグ早慶２回戦

慶大５−２早大

【慶大】後藤寿彦監督

（中）中村

（二）根岸

（捕）高木

（左）丸山

（三）高橋由

（右）飯端

代打 石橋

右 勝野

（三）久玉

（遊）大川

（投）小野

代打 池田

投 井深

【早大】石井連藏監督※

（二）宮尾

（捕）荒井

（右）大森

代打 長谷川

（投一）織田

（遊）椎名

（一）中村寿

投 三沢

（左）金城

代打 神谷

（三）田中

（中）平野

※は野球殿堂入り