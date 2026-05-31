５・３１早慶戦は天覧試合 過去３戦から計１２人が野球殿堂入り あのレジェンドは早慶戦＆プロの両方で天覧試合出場の“快挙”
東京六大学野球春季リーグ戦最終週の早慶２回戦は３１日、天皇陛下が神宮球場に来場される中で開催される。昨年創設１００周年を迎えた同リーグでは、１９９４年春の早慶戦を当時の天皇、皇后両陛下（現上皇、上皇后両陛下）が観戦して以来、３２年ぶりの天覧試合となる。慶大は勝てば５季ぶり４１度目のＶを、全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で決める。
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早慶戦が天覧試合となったのは過去３度。最初の１９２９年１１月１日は、リーグ戦ではなく、今の「国スポ」の源流となる「明治神宮国民体育大会」だった。この秋のリーグ戦は早大が優勝、慶大が２位だったが、試合は８回日没コールドで慶大が１２−０で大勝している。
興味深いのは両校の出場選手だ。慶大・腰本寿監督と早大・市岡忠男監督を筆頭に、この試合からは計８名が野球殿堂入りしている。
腰本監督は現在に連なる慶応野球のカラーを作った人物。１８９４年、ハワイ生まれの日系人だ。大学時代の１９１６年には慶応普通部の監督として、第２回全国中等学校優勝野球大会に出場。見事に全国制覇を成し遂げた。現在の、夏の甲子園大会に連なる同大会で初めて継投策を用いたとされる。上下関係は厳しくなく、リベラルな明るいチームカラーだったと伝えられている。
２０２３年夏の甲子園、森林貴彦監督率いる慶応高の日本一が「１０７年ぶり」と銘打たれたのは、この時以来という意味だ。
腰本監督は慶大監督として在任１０年１６シーズン中、７度のリーグ優勝を達成する黄金時代を築いた。１９２８年秋には東京六大学で初の全勝優勝。名監督として殿堂入りしている。
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リーグ戦における初の天覧試合は１９５０年１１月６日、東京六大学野球秋季リーグ戦・早慶２回戦だ。この時は早大が１−０で慶大を下した。
特筆すべきは早大の「８番・遊撃」に、後にヤクルトや西武の監督として３度の日本一に導いた名手・広岡達朗内野手が名を連ねていることだ。
東京六大学野球の生き字引である福田修也氏（慶応高軟式野球部前監督）は、「広岡さんは、長嶋茂雄さんがサヨナラ本塁打を放った１９５９年６月２５日の後楽園球場での天覧試合・巨人―阪神戦にも出場しているんです。つまり、大学とプロの両方で天覧試合を経験されたということ。これは物凄い巡り合わせと言っていいでしょう」と驚きを口にした。
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平成では、１９９４年５月２９日、東京六大学野球春季リーグ戦・早慶２回戦を当時の天皇、皇后両陛下（現上皇、上皇后両陛下）が観戦した。４万６０００人の大観衆が集結する中、慶大のルーキー・高橋由伸（スポーツ報知評論家）が「５番・三塁」でスタメン出場。慶大打線が早大の先発・織田淳哉（巨人アマチュアスカウトチーフ）を攻略し、５―２で勝った。
福田氏は「過去に天覧試合となった早慶戦では、計３試合に出場した監督、選手のうち、実に１２名が野球殿堂入りしています」と明かした。令和初の天覧試合。その貴重な経験を糧にして、新たな野球界のリーダーとなるべき人物が出てくることも、楽しみにしたい。（編集委員・加藤弘士）
■１９２９年（昭和４年）１１月１日 明治神宮国民体育大会
慶大１２−０早大（８回日没コールド）
【慶大】腰本寿監督※
（中）楠見
（右）梶上
右 堀
（一）山下※
（投）宮武※
（三）水原※
（二）三谷
（左）町田
（捕）岡田
（遊）加藤
【早大】市岡忠男監督※
（右）水原
（中）矢島
（捕）伊丹※
（三）森
（二）水上
（左）佐藤
（一）西村
代打 杉田屋
（投）小川※
投 松木
投 多勢
代打 伊達※
（遊）富永
■１９５０年（昭和２５年）１１月６日 東京六大学秋季リーグ早慶２回戦
早大１−０慶大
【慶大】阪井盛一監督
（右）井生
（三）宇田川
（遊）松本
（中）山村
（捕）種田
（二）高見
（投）平古場
代走 加藤
（一）梅垣
（左）篠原
【早大】森茂雄監督※
（二）島田
（一）山本
（左）荒川宗
（右）石井※
（捕）宮原
（中）岩本
（投）末吉
（遊）広岡※
（三）小森
■１９９４年（平成６年）５月２９日 東京六大学春季リーグ早慶２回戦
慶大５−２早大
【慶大】後藤寿彦監督
（中）中村
（二）根岸
（捕）高木
（左）丸山
（三）高橋由
（右）飯端
代打 石橋
右 勝野
（三）久玉
（遊）大川
（投）小野
代打 池田
投 井深
【早大】石井連藏監督※
（二）宮尾
（捕）荒井
（右）大森
代打 長谷川
（投一）織田
（遊）椎名
（一）中村寿
投 三沢
（左）金城
代打 神谷
（三）田中
（中）平野
※は野球殿堂入り