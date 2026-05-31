◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンク・木村光投手（２５）が、３０日の広島戦（みずほペイペイ）で、プロ４年目にして初勝利を挙げた。同点の６回に登板し、１回を１安打無失点に抑えた。味方が直後の攻撃で２点を勝ち越し、通算３８登板目で記念球を受け取った。奈良出身で奈良大付、佛教大を経て、今季はチーム最多タイ２０登板で防御率１・４０と好投を続けている。育成からはい上がってきた右腕が、資格を持つ新人王獲得を目指す。

グラブを強く２度たたき、ほえた。ソフトバンク・木村光は、２―２の６回に登板。先頭の菊池に中前打を許したが、１死一塁からファビアンを遊ゴロ併殺に仕留めて無失点に抑えた。流れをつくり、直後の攻撃で味方が２得点。舞い込んだプロ初勝利に「実感が湧いていない（笑）。でも、しっかり自分の役割を果たした」と、ウィニングボールを握りしめた。

オフに小久保監督から「阪神の石井大智になれ！」と期待をかけられ、この日でヘルナンデスと並んでチーム最多２０登板となった。ルーキーイヤーの２３年に支配下契約を勝ち取り、登板数は２４年から５、１３と年々増加。今季はすでに自己最多を更新している。走者を許しても「とにかく無失点に抑えることだと思ってプロに入ってきた」と、防御率１・４０の安定感が持ち味だ。

武器はスプリット。長所は「リリースが他の球種と同じ」と明かす。大きな落差がない分、投げた瞬間に違う球種に見えることで凡打を量産している。開幕時には、ドラフト２位・稲川に自ら話しかけて宝刀を伝授した。「再確認できる部分もある」と、後輩にも助言を惜しまない。

「一番のリフレッシュ」は食事。「いつ死ぬか分からないので、好きなものを食べたい」と、食欲には制限をかけない。４月の北海道遠征では、ジンギスカンやすしを堪能した。胃袋を満たすことで馬力のある投球につなげている。

支配下に登録されて５年以内で、２５年まで通算２３回２／３のため、新人王の資格を残している。木村光は交流戦３試合連続無失点で、４勝１敗の好発進に貢献している。「緊迫した場面で投げて結果を残していくことが、タイトルにもつながっていく。目の前のことを積み上げていきたい」と、新人王へも決意新た。一年を通してフル回転する。（森口 登生）

◆最優秀新人の有資格規定 支配下選手に初めて登録されてから５年以内で、前年までの通算成績が６０打席以内の野手、３０イニング以内の投手が有資格者となる。５年以上プロ野球を担当している全国の新聞、通信、放送各社の記者投票で選ばれる。

◇ソフトバンク・木村光（きむら・ひかる）

▽生まれと球歴 ２０００年７月２日、奈良・桜井市生まれ。２５歳。小学１年で野球を始め、奈良大付３年夏にエースとして甲子園に出場。１回戦の羽黒戦で１失点完投し、同校に甲子園初勝利をもたらした。仏教大では京滋リーグ通算１４勝２敗。１年時の大学選手権では準優勝、４年時はベスト４進出。２２年育成ドラフト３位でソフトバンク入り。右投左打。

▽世界の岡本から実演指導 中学時代は米ブルージェイズの岡本も在籍した橿原磯城シニアでプレー。憧れの先輩には巨人入団直前に打撃を生で見せてもらい「頑張れよ！」と激励された。

▽ニックネーム きむ、ひかぽん「高校時代のインスタのアカウントに使っていました」

▽好きな食べ物 ぎょうざ

▽好きな音楽 Mrs.GREEN APPLE

▽好きな有名人 ムロツヨシ

▽ご当地自慢 奈良・桜井市を中心に生産されている三輪そうめん

▽サイズ １７３センチ、７７キロ