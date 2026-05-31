◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３―４阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）

立石は運がなかったね。２回の左翼への飛球も、４回の中堅フェンスぎりぎりの打球も、アゲンストの風に戻されてしまった。浜風によってフォローとなる甲子園なら２本とも入っていてもおかしくない。打球が上がりすぎると、戻ってきてしまうＺＯＺＯマリンの特性がよく分かったんじゃないか。

ノーヒットだった２６日からの日本ハム３連戦時に比べると、随分と良くなっているが、まだ気になる部分はある。大飛球を放った第１打席でも、外寄りのスライダーに上体が突っ込んでしまい、右手が離れて片手でスイングしていた。打撃フォームはインパクトの瞬間に頭が残って「人」の字のような形にならないといけないが、「入」の形になってしまう悪癖があるのだ。

泳いで打つことが得意な打者もいるが、立石はしっかりとボールを呼び込んで、はじき返すタイプ。デビュー当初に結果が出すぎて、今は焦りを感じるだろうが、三振を恐れずに自分のスイングを心がけていくことが大事だ。（スポーツ報知評論家）