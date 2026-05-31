６月１１日開幕のＷ杯北中米大会に出場する日本代表は３０日、大会前最後の公式戦となる壮行試合・アイスランド戦に向けて試合会場のＭＵＦＧ国立で前日練習を行った。前日会見で森保一監督（５７）は左シャドー（ＦＷの後方）に、右サイドを主戦場とするＭＦ伊東純也（３３）の先発起用を明言。ケガで選外のＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝、ＭＦ三笘薫（２９）＝ブライトン＝が担ってきたポジションで初めて先発起用し、最終チェックを行う。また、指揮官は遠藤航（３３）＝リバプール＝、同戦限定招集のＤＦ吉田麻也（３７）＝ＬＡギャラクシー＝の先発起用も明かした。

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いつもとは違うポジションからゴールに迫った。公開された時間内に行われた攻撃練習。伊東は本職の右ウィングバック（ＷＢ）だけではなく、左シャドーにも入った。前日会見で森保監督が「今日の練習で最終的に決めたいとは思いますが、（伊東）純也をそのポジションに使っていきたいと思います」と明言。本来担ってきた南野、三笘がケガでＷ杯選外となったポジションで、森保ジャパンでは初めて伊東が先発で起用されることが決まった。

不安はない。代表では快足と高精度のクロスを武器に、右ＷＢや右シャドーが主戦場だったが、所属クラブでは左サイドで起用されることもあり、「シャドーに関しては何回もやったことがあるので、右と左が変わったくらいでは特に変わらない」と強調。また指揮官からは「全部のポジションで考えている」と言われたことも明かし、左ＷＢも含めて４ポジションでスタンバイもする。それでも「ちょっと景色は変わりますけど、（所属）チームで左ＷＢ的な役割をやったことも何回かある。初めてではないのでイメージはできる。どこで出てもいい準備をしたい」と前を向いた。

代表発表直前で負傷した三笘不在の代償は、日本代表にとって大きい。それでも「本人が一番悔しいと思うので、個人的には彼の分も頑張りたい」と伊東が話すように、選外となった選手の思いも胸にＷ杯に臨む。第２次森保ジャパンでは久保と並んで得点関与数はトップタイ（６ゴール１６アシスト）を記録するアタッカーは、自身２度目のＷ杯へ「前回はハードワークして守備に追われることが多かったけど、今回は攻撃でもしっかり違いを出していけたら」と気持ちを込める。１８年の初得点から、伊東がゴールを決めた代表戦は１４戦全勝と勝負強さも兼ね備える。どんな役割を託されても、森保ジャパンの攻撃の主軸としてチームのために戦う。（後藤 亮太）

◆伊東 純也（いとう・じゅんや）１９９３年３月９日、神奈川・横須賀市生まれ。３３歳。逗葉高から神奈川大に進み、２０１５年に当時Ｊ１の甲府入り。翌年、柏に完全移籍。１８〜１９年シーズンからベルギー１部ゲンクでプレー。２２年７月にフランス１部Ｓランスへ移籍し、今季から古巣に復帰。１７年１２月にＡ代表デビュー。１７７センチ、６８キロ。右利き。