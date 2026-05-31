◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）

巨人は今季初登板の先発・西舘勇陽投手（２４）の快投で、日本ハムを相手に橋上体制初の連勝を飾った。１２球団トップ６３発の重量打線を６回４安打無失点に封じ、昨年６月１８日の同じく日本ハム戦（東京Ｄ）以来、約１年ぶりの白星。打線も２回のトレイ・キャベッジ外野手、岸田行倫捕手（ともに２９）の２者連続本塁打など序盤から援護した。リーグ首位の阪神、ヤクルトとの差は３・５のままながら貯金を３とし、第３戦を残して４カードぶりの勝ち越しを決めた。

ゲームを支配した。北の大地で何度も、西舘が雄たけびを上げた。最後は２死一塁から代打・細川を空振り三振。狙い通りにフォークを沈めた。自己最多８Ｋで６回０封。故障からの完全復活を告げ「早く投げたい気持ちがずっとあった。ようやく、１軍の舞台で投げられた。今日はいっぱい、おすしを食べたい」。２か月遅れの今季初登板で初白星。エスコンのお立ち台で大声援を受け止めた。

最速は１５４キロ。これまでとは出力が違った。初回、４回のピンチは空振り三振で脱出。２年連続で新庄ハムをねじ伏せた。プロ通算４勝目だが先発としては３勝目。昨季いずれも先発で３戦２勝と輝いた交流戦で、またも勝ち星を挙げ、キラーぶりを発揮した。「（先発としては）セ・リーグ相手に１回も勝ってない」と苦笑いしつつ被安打４の快投。橋上監督代行も「よく投げた」と一発回答にうなった。

春季キャンプ終盤に右肘痛を発症。戦列から離れた期間に思い出したのは「投手の醍醐（だいご）味」だった。普段は目立つのが苦手。そんな男が“もう一人の自分”になれる瞬間が勝負をしている時。「野球のスタートは全部ピッチャー。それは全員が自分を見てくれる時間」。改めてこのポジションに魅了された。過去の苦い記憶もたどり「自分のおかげで勝った試合なんてほとんどない。チームに助けられてばっかの人生」。１点も与えない覚悟でマウンドに上がった。

３年目を迎えた２３年のドラ１右腕。「今年こそは」変わりたかった。もともと小食。かむ、のみ込むの行為すら「面倒」と感じてしまうタイプだが、苦手な食事から逃げなかった。間食を増やしながら朝、夜はスーパーで買った「叙々苑キムチ」で白米を腹に押し込んだ。オフに初めて弟子入りしたエンゼルス・菊池雄星直伝のウェートも組み合わせ、昨季から筋肉量だけで４キロ増。初回から１５０キロ超が１１球とレベルアップを証明した。

北海道での３連戦は井上→西舘→竹丸の０１年世代トリオが先発。既に計９勝を挙げている２人の存在もリハビリ期間は刺激にしていた。「この３日間は温大と竹ちゃんの同学年ローテ。昨日（１戦目）温大が勝ったので、自分も勝てる投球がしたいと思っていた」。覚醒を予感させる１０５球。ひと皮むけて帰ってきた。（堀内 啓太）