◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ３―４阪神（３０日・ZOZOマリン）

「森下劇場」の一日だった。３―１の５回２死、阪神・森下が唐川のカットボールを振り抜くと、打球は左翼席上段へ。同僚の佐藤に並んでリーグトップの１４号ソロだ。３回２死一塁の勝ち越し１３号２ランを含めて、プロ初の２打席連続アーチに「打てていない試合が続いたので、なんとか一本出せた」と、納得の表情を浮かべた。

試合前に藤川監督から声をかけられた。「内容は言えないけど、いいアドバイスをもらった」。打席での考え方について指南を受け、すぐに結果につながった。本塁打を放った両打席では、気分転換にドラフト１位・立石のバットを使用。不慣れな“相棒”で、昨年７月６日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来の１試合２発を放り込んだ。

守備でも球場をどよめかせた。６回、左中間への飛球にグラブを差し出したものの、捕球できなかった。さらにグラブの先ではじいて、球は中堅付近を転々。その間に打者の友杉は生還した。指揮官は「糧として、今後の野球人生につなげていけばいい」と、かばった。失策をしても絵になる男だ。（藤田 芽生）