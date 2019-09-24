ラグビーの元日本代表FLで人気ドラマ「スクール☆ウォーズ」の主人公のモデルとなった京都工学院（旧伏見工）ラグビー部総監督の山口良治（やまぐち・よしはる）さんが29日午前8時13分、脳梗塞のため京都市の病院で死去した。83歳。福井県出身。葬儀・告別式は近親者で行う。荒廃していた同校を率い就任6年目の1980年度に全国高校大会初優勝。「信は力なり」を掲げ、泣き虫先生と慕われた真の教育者が多くの教え子に惜しまれつつ天国へ旅立った。

急逝から一夜明けたこの日、遺体を乗せた車は京都の思い出の地を巡った。棺の中の山口さんはお気に入りのブレザーを羽織り、ネクタイ姿だった。28日に知人と会食するなど元気な姿を見せていただけに親族や関係者は深い悲しみに包まれた。同校ラグビー部出身者に限りお別れを告げる機会も設けられた。

74年、伏見工に体育教師として赴任。75年にラグビー部監督に就任した。血気盛んな青年が多く、校内の窓ガラスは割れ、タバコの煙が充満する劣悪な環境だった。「悪い生徒が本当に多かった。だから、みんなラグビー部に入れていった」。初年度は自ら校庭にゴールポストを立てた。部員は5、6人。ゼロからの出発だった。

就任2年目で迎えた初の公式戦は0―112で大敗。悔しさのあまり、試合後に鉄拳を振るった。殴る方も殴られる方も泣いていた。若き指揮官は一人ずつ全部員からタックルを受け、これが信頼関係を築く一つのきっかけになったという。

就任5年目はLO大八木淳史を軸に79年度の第59回大会に初出場。連続出場した第60回大会で初優勝。後に日本代表で司令塔を務め、ミスターラグビーと形容されたSO平尾誠二（故人）、SH高崎利明らを擁し、決勝で大工大高（現常翔学園）を破った。ほとばしる情熱で部員を束ね、掲げた部訓は「信は力なり」――。就任6年目の快挙だった。

脳腫瘍から復帰した92年度の第72回大会で2度目の全国制覇。98年からは総監督としてサポートに回った。

現役時代は日本代表FLとして活躍。3―6で惜敗した71年のイングランド代表戦ではキックで唯一の得点を挙げた。世界と対等に渡り合った屈強なラガーマンであり、心の底から生徒を愛した真の教育者だった。

山口 良治（やまぐち・よしはる）1943年（昭18）2月15日生まれ。中学まで野球少年で、若狭農林高（現若狭東）でラグビーを始める。日体大出身。71年に3―6で敗れたイングランド戦に出場。名キッカー兼FLとして活躍した。日本代表キャップ13。岐阜県で教員、京都市教育委員会勤務を経て74年に伏見工に体育教師として赴任。無名だった同校を全国屈指の強豪へ押し上げ、監督として2度、総監督として2度の日本一に。監督退任後は京都市のスポーツ政策にも携わった。

▼元伏見工監督・高崎利明氏（故平尾誠二氏とハーフ団で全国優勝）山口先生、平尾という人物が身近にいたことは本当に幸せでした。先生にはいつも（亡くなっても）平尾が（天国に）いるから寂しくないですよね。平尾が先にラグビーやっているから、一緒にラグビー談議してくださいと話していました。

▽スクール☆ウォーズ 1984年10月から翌年4月にかけて、TBS系で26回放送されたラグビーの大人気ドラマ。大映テレビ制作。馬場信浩氏が伏見工ラグビー部をモデルとして書いた「落ちこぼれ軍団の奇跡」をドラマ化したもの。“泣き虫先生”こと山口良治総監督は、山下真司演じる滝沢賢治として登場。熱血監督が荒れ果てた無名のチームを高校ラグビー日本一へ導くまでの感動作。滝沢監督就任直後の公式戦で0―109と大敗し、試合後「悔しくないのか！」と涙ながらに愛の鉄拳を振るう場面はドラマを代表する名シーン。

▽京都工学院 伏見工と洛陽工が統合し、2016年に開校。今年で11年目を迎える。学科は、フロンティア理数科（進学型専門学科）とプロジェクト工学科（工業科）。前身の伏見工ラグビー部は1959年創部。冬の全国高校ラグビー大会は21度の出場で、優勝4度。