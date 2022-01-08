◇山口良治さん死去

伏見工の入学試験の日に山口先生と出会っていなかったら今の私はなかったですね。校門で出会った先生は、まだ試験を受ける前の私に「ラグビーをやれば絶対に日本代表になれる」と言葉をかけてくださった。

中学はサッカー部。伏見工では建築科に進んだので、もしラグビーをやっていなかったら建築の道に進んでいました。出会いがなかったら私も平尾（誠二）も育っていなかったと思います。

亡くなられる前日の5月28日は1989年に日本代表がスコットランドに勝利した日で、試合後の夜中に先生、林（敏之）さん、平尾らとゴルフに出発したことを懐かしく思い出していました。本当に急なことなので、まだ信じられません。

高校2年から高校日本代表にも選ばれていた私は少し調子に乗っていた部分もあったのでしょう。3年の夏合宿で気を抜いたプレーをした時に先生に殴られました。宿舎に戻ると部屋に呼ばれ「期待されている選手は期待に応えないとだめなんだよ」と心構えを教えていただきました。

教え子の可能性を高めるために尽力され、誰にでも平等に接され、相手を幸せにする。持って生まれた才能だったのでしょう。

日本のラグビーブームをけん引され、日本ラグビーの歴史を築かれました。私はラグビーを通して生き方を教えていただきました。先生との出会いに心から感謝しています。ありがとうございました。 （元ラグビー日本代表）

◇大八木 淳史（おおやぎ・あつし）1961年（昭36）8月15日生まれ、京都市右京区出身の64歳。77年に入学した伏見工（現京都工学院）でラグビーを始め、LOとして2年時から高校日本代表、3年時に全国大会出場。同大では全国大学選手権で3連覇。神戸製鋼（現リーグワン1部神戸）では日本選手権7連覇に貢献。日本代表としてW杯に2度出場し通算30キャップ。97年に現役引退。07〜11年に高知中央高ラグビー部GM。芦屋学園理事長、芦屋学園中・高校校長なども務めた。