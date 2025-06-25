◇欧州CL決勝戦 アーセナル1―1（PK3―4）パリSG（2026年5月30日 ハンガリー・ブダペスト）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は30日、ハンガリーのブダペストで決勝が行われ、アーセナル（イングランド）が前回王者パリSG（フランス）と激突。1―1のまま延長戦でも決着つかず突入したPK戦に3―4と敗れ、無念の準優勝。20年ぶり2度目となった決勝の舞台でも敗れ、初優勝を逃した。

今季イングランド・プレミアリーグで22季ぶり14度目の優勝を果たし、波に乗るアルテタ監督はスウェーデン代表FWヨケレスのベンチスタートを選択。最前線1トップにはドイツ代表FWハバーツを起用すると、この采配がズバリ的中。

FWハバーツはチェルシー時代の21年以来、自身2度目となる欧州CL決勝でのゴール。C・ロナウド（マンチェスターU、Rマドリード）、マンジュキッチ（ユベントス、Bミュンヘン）に続き、欧州CL決勝で異なる2チームで得点を挙げた史上3人目の選手となった。

前半アディショナルタイムにもノルウェー代表MFエデゴールの絶妙スルーパスからFWハバーツがゴール前で決定機を迎えたが、相手DFマルキーニョスの決死のシュートブロックに阻まれ追加点ならず。1―0で前半を終えた。

しかし後半20分、DFモスケラがエリア内でFWクバラツヘリアを倒してしまいPKを献上。これをFWデンベレに決められ1―1の同点に追いつかれてしまった。それでもスペイン代表GKラヤが攻守連発でゴールを死守。追加点を許さず勝負の行方は延長戦までもつれることになった。

延長前半12分、途中出場のFWエゼが右サイドからドリブル突破。エリア内で相手と交錯しながら倒れるもノーファウルの判定。その後は互いに決定力を欠き延長後半も終了。

運命のPK戦ではGKラヤが相手3人目のシュートを止めるなど奮起したが3―4で敗戦。またしてもタイトルには手が届かず無念の準優勝に終わった。