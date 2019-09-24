【悼む】棺に眠る山口先生は亡くなられたことが信じられない穏やかな表情で、いつものように「いくつになったんだぁ。オレも年を取るはずだなぁ」と声をかけてくれそうだった。

出会いは40年前。高1の時だった。伏見工と母校・東山が全国大会予選決勝で対戦。私は先輩の負傷により途中出場し、初優勝を決定づけるトライを決めたことから先生の印象に強く残ることになった。

スポニチに入社した93年、あいさつに伺うと「いいラグビーの記事を書いてくれよ」と分厚い手でガッチリ握手していただいた。

当時、日本ラグビー界は6連覇を目指す神戸製鋼で盛り上がっていた。担当記者として大八木淳史さんにあいさつすると「山口先生から面倒見てやれって聞いてるわ」。故平尾誠二さんも「山口先生から聞いてるで」。教え子の2人に伏見工のOBでもない私のことを伝えてくださっていたことでスムーズに取材ができるようになった。人への気遣い、思いやり。この愛情がドラマ「スクール☆ウォーズ」の原点なんだと胸が熱くなった。

不良少年が多かった時代。先生が「高校生に人権はないんだよ」と口にされたことがあったと聞いた。自由を確保することは大切だが、自由が“凶器”になることもあった。それほど厳しく教育しないと荒れた生徒たちを更生させることはできなかった。

愛情ある厳しい指導で生徒、保護者たちは強い絆、信頼関係で結ばれ、日本一のチームは構築された。

天国でも思う存分ラグビーの指導を続けてください。（編集局次長・幡 篤志）