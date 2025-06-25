「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のプレーオフラウンド第1戦が30日に行われ、J2新潟は鹿児島に延長戦の末、0―1で敗れた。スコアレスで迎えた延長後半15分にFKから決勝点を奪われ、ホームでの連勝も7でストップ。きょう31日の秋田―札幌の敗者との対戦となる7・8位決定戦は、相手が札幌なら6月6日にホームで、秋田なら同7日にアウェーで戦う。

ロングボールを多用して攻める相手に後手に回り、押し込まれ続けた結果、試合終了間際に失点した。ホームでは8試合ぶりに先制を許し、連勝も7でストップ。好セーブを連発しながらプロデビュー戦を白星で飾れなかった内山は「最後の最後で止められなくて悔しい」と唇をかんだ。

120分間、最終ラインで奮闘した藤原優は「怖いシーンはそんなになかったが、引いてしまった。先に下がって僕たちの前にスペースができて、ボランチも下がり切れないというシーンがあった」と悔しそうに振り返る。背後を狙う相手への対応でいつもの高い最終ラインを維持できず、セカンドボールを拾われて押し込まれる悪循環に陥った。

わずか4本だったシュート数も「前線だけの責任ではない」と藤原優。攻撃では中央で守備を固める相手を、サイドバックを使うことで広げて攻めようとした。しかし、特に後半からはコンパクトさがなくなり、距離感が悪くなって6試合ぶりに不発。ゲームプランがうまくいかず、船越優蔵監督は「守っているところを攻めに行ってしまって相手の思うつぼだった。僕の力のなさ」と反省を口にした。

ボールを保持する相手が多かった西A組では、得意のプレスが生きた。だが、シンプルに縦に攻める鹿児島に対応し切れなかったのは、J1昇格が懸かる来季のJ2リーグに向けても課題だ。藤原優は「こういうチームにセットプレーで負けるのはもったいない。これでは昇格できない。もっとしたたかにならないと」と語気を強める。

負傷者が多く、台所事情が苦しいのも敗因の一つ。この日も脳振とうの疑いで新井が交代し、7・8位決定戦では限られた人数での戦いとなる。前線で起用された森昂は「与えられた役割の中でチームの勝ちにつなげたい」と総力戦を誓う。今季最終戦は、一丸で白星をつかみにいく。（西巻 賢介）