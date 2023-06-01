本拠地フィリーズ戦

米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でフィリーズを4-2で下した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は10号ソロを含む4打数3安打1打点と大活躍。ドジャースタジアムで観戦したレジェンドOBも大興奮だった。

3回1死で迎えた第2打席。大谷はフィリーズ先発ウィーラーの変化球をとらえ、右越えに10号ソロを運んだ。

大谷だけではない。フリーマン、マンシー、スミスもそれぞれソロ本塁打を放った。昨季限りで引退し、この日は内野席最前列で観戦したクレイトン・カーショー氏も大喜びだった。

ドジャース公式Xは「カーシュ（カーショー）が球場に」とし、フリーマンにサムアップしている写真を投稿。米ファンの視線が集まった。

「この写真、本当に最高。カーシュがスタンドにいてくれるだけで、スタジアム全体やグラウンドの選手たちにものすごく大きなパワーを与えてくれる」

「手に持ってるのはビール？」

「私の史上最高が」

「えええ、嬉しい」

「カーシュが恋しいよ」

「ここまで毎イニングでホームランだよ！ カーシュ、全試合来てよ」

ドジャースは今季最長の6連勝とした。



（THE ANSWER編集部）