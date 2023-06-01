大谷ドジャース戦の客席1列目に座る男性に視線集中「全試合来て」 6連勝に大興奮「えええ」
本拠地フィリーズ戦
米大リーグのドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でフィリーズを4-2で下した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は10号ソロを含む4打数3安打1打点と大活躍。ドジャースタジアムで観戦したレジェンドOBも大興奮だった。
3回1死で迎えた第2打席。大谷はフィリーズ先発ウィーラーの変化球をとらえ、右越えに10号ソロを運んだ。
大谷だけではない。フリーマン、マンシー、スミスもそれぞれソロ本塁打を放った。昨季限りで引退し、この日は内野席最前列で観戦したクレイトン・カーショー氏も大喜びだった。
ドジャース公式Xは「カーシュ（カーショー）が球場に」とし、フリーマンにサムアップしている写真を投稿。米ファンの視線が集まった。
「この写真、本当に最高。カーシュがスタンドにいてくれるだけで、スタジアム全体やグラウンドの選手たちにものすごく大きなパワーを与えてくれる」
「手に持ってるのはビール？」
「私の史上最高が」
「えええ、嬉しい」
「カーシュが恋しいよ」
「ここまで毎イニングでホームランだよ！ カーシュ、全試合来てよ」
ドジャースは今季最長の6連勝とした。
（THE ANSWER編集部）