◆欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）決勝 パリＳＧ１―１（ＰＫ４―３）アーセナル（３０日、ハンガリー・プスカシュ・アレーナ）

パリＳＧがＰＫ戦を制し、史上９クラブ目の大会２連覇を達成した。

先制はアーセナル。前半６分、左サイドを抜け出したＦＷハバーツが角度のないところから左足で豪快に決めてリードを奪った。

一方のパリＳＧは前半４３分、ＤＦメンデスの左サイドからのクロスがこぼれたところを、ＭＦファビアン・ルイスが頭で狙ったが、枠を外れた。前半は早々に先制点を奪い、ブロックを固めたアーセナル守備陣に対し、パリＳＧは崩し切るまでには至らなかった。

後半に入っても、パリＳＧのボール支配は変わらず。後半１７分、パリＳＧはＦＷクバラツヘリアがＦＷデンベレとのワンツーで抜け出した後、ペナルティーエリア内で倒され、ＰＫを獲得。これを同２０分にデンベレが右足で左隅に決め、同点となった。同４４分には右からのパスをＭＦビティーニャが右足で狙うも、わずかに枠の左上に外れた。試合は１―１のまま、延長戦に突入した。

延長戦でも決着がつかず、勝負の行方はＰＫ戦へ。パリＳＧが４―３で制した。

チームは１５―１６年季〜１７―１８年季に３連覇したＲマドリード以来の連覇の快挙。今季は国内でもリーグ５連覇を達成した。この決勝戦では、モロッコ代表の右ＤＦハキミが右太もも裏の負傷から約１か月ぶりに戦列に復帰した。

一方のアーセナルは２０年ぶりの決勝を戦った。準決勝ではＡマドリードを２戦合計２―１で下した。プレミアリーグでは、マンチェスターＣを退け、２２季ぶりのリーグ制覇。アルテタ監督の下、堅守を売りにＣＬのリーグフェーズでは８戦全勝（２３得点４失点、勝ち点２４）の１位通過を果たした。初の頂点まではあと一歩届かなかった。