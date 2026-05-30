◇欧州CL決勝戦 パリSG1―1（PK4―3）アーセナル（2026年5月30日 ハンガリー・ブダペスト）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は30日、ハンガリーのブダペストで決勝が行われ、前回王者パリSG（フランス）がアーセナル（イングランド）と激突。1―1のまま延長戦でも決着つかず突入したPK戦に4―3で勝利。欧州CLとしてはレアル・マドリード（スペイン）以来史上2チーム目となる連覇を飾り、国内リーグに続き欧州2冠を達成した。

試合は前半6分、FWハバーツに決められ失点。DFマルキーニョスのクリアが相手に当たったこぼれ球が相手に繋がる不運もあり、リードを許した。

圧倒的にボールを支配するも今大会わずか6失点という堅守を誇る相手の守備をなかなか崩せず。それでも後半20分、FWクバラツヘリアがエリア内で相手のファウルを誘ってPKを獲得。この絶好機をFWデンベレが確実に決め、1―1の同点に追いついた。

後半32分にはカウンターからFWクバラツヘリアが一気に相手ゴールに迫り、左足でシュートを放つも相手のブロックと左ポストに阻まれ得点ならず。同45分にはMFビティーニャがミドルシュートを放つも惜しくもバーの上へと外れ後半終了。その後延長戦でも決着つかず勝負の行方はPK戦までもつれることになった。

運命のPK戦では1人目のFWゴンサロラモス、2人目のFWドゥエが連続成功。3人目のDFヌノメンデスは失敗するも4人目のDFハキミが成功。

3―3で迎えた5人目はDFベラウドが成功すると、相手DFガブリエウが枠を外し4―3で試合終了。16〜18年に3連覇を飾ったRマドリード以来史上2チーム目となる連覇を成し遂げた。