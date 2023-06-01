地元放送局が報道

米大リーグのホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手を右太もも裏の損傷により10日間の負傷者リスト（IL）に入れた。前日の本拠地タイガース戦で全力疾走した際に痛めて途中交代。地元放送局によると4〜6週間の欠場が見込まれるという。日本の深夜に届いた悲報に、嘆きの声が相次いだ。

村上にアクシデントが起きたのは3回1死一塁の第2打席。二ゴロとなり、全力疾走。一塁はセーフとなったものの、右大腿裏を押さえ顔をしかめた。その後、代走が送られて途中交代となった。試合中、球団公式Xは「右ハムストリングの張り」と説明した。

中継したホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」は、ウィル・ベナブル監督の試合後会見を放送。「ハムストリングの損傷だから、数週間はかかるだろう。明日も引き続き状態を確認する予定だ。画像検査を行って、詳しい状況を把握する」と説明していた。

一夜明け、ホワイトソックスは正式に村上のIL入りを発表。MLB公式のホワイトソックス番スコット・メルキン記者らがXで「ムネタカ・ムラカミはグレード2の損傷。ウィル・ベナブルによると、4〜6週間欠場」などと速報した。「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」公式Xも「ムネタカ・ムラカミはグレード2のハムストリングの損傷で4〜6週間欠場する」と報じた。

日本の深夜1時半頃に届いた悲報。日本のファンから「HRやRBIの個人タイトルは絶望的？」「新人でア・リーグHR王・打点王の夢が…」「いやあああああああ」「最悪だ…」「まじで泣く 最近の生き甲斐の一つが」「マジすか…」「ホームランダービー見たかった」と悲しみの声が相次いだほか、「焦らずゆっくりな？村上がんばれ！」「しっかり治して」と励ましのコメントも寄せられた。

村上はこの試合までに20本塁打＆41打点でリーグ2冠に立っていた。



（THE ANSWER編集部）