¾¼ÏÂ¤ÎÇ®·ì»ØÆ³¡¡¡Èµã¤ÃîÀèÀ¸¡É»³¸ýÎÉ¼£¤µ¤ó¡¢ÀÂ¤¯¡Ä¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¤Î»³²¼¿µ»Ê¡¢¡ÈÀîÉÍ°ì¤Î¥ï¥ë¡É¾¾Â¼Íº´ð¡¢¼çÂê²Î¤ÎËãÁÒÌ¤µ©¤é¤¬Åé¤à
¡¡¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÉú¸«¹©¹â¡Ê¸½µþÅÔ¹©³Ø±¡¡Ë¤ò¹ÓÇÑ¤«¤éÁ´¹ñÍ¿ô¤Î¶¯¹ë¤Ë°é¤Æ¾å¤²¡¢ÎÞ¤â¤í¤µ¤«¤é¡Èµã¤ÃîÀèÀ¸¡É¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿»³¸ýÎÉ¼£¤µ¤ó¤¬£²£¹Æü¸áÁ°£¸»þ£±£³Ê¬¡¢Ç¾¹¼ºÉ¡Ê¤³¤¦¤½¤¯¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡££¸£³ºÐ¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤¦¡£¼å¾®¹»¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¯¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤Ï¡¢£±£¹£¸£´Ç¯¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¥í¥Ã¥¯¤ÎÂçÈ¬ÌÚ½ß»Ë»á¡Ê£¶£´¡Ë¡¢Æ±£Ó£Ï¤Ç£¹£¹Ç¯£×ÇÕÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¸Î¡¦Ê¿ÈøÀ¿Æó»á¤éÂ¿¤¯¤Î¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£
¡ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡ß
¡¡¡Èµã¤ÃîÀèÀ¸¡É¤¬Î¹Î©¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï£²£¸Æü¤Þ¤Ç¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬£²£¹ÆüÁáÄ«¡¢¼«Âð¤ÇÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¡£µßµÞ¼Ö¤ÇµþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Æü¸áÁ°£¸»þ£±£³Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³£°Æü¤Ë¤ÏµþÅÔ»ÔÆâ¤Ç£Ï£Â²ñ¼çÂÎ¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë²ñ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ò¤Ä¤®¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤Æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤ÈÂÐÌÌ¡£ÂçÈ¬ÌÚ»á¤Ï¡ÖÉú¸«¹©¤ÎÆþ»î¤ÎÆü¤Ë¡Ø·¯¤Ê¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£°ì½ï¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÀèÀ¸¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤ÎËÍ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯ÅÙ¤ËµþÅÔ¹©³Ø±¡¹â¤¬£¹Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ç²Ö±à¤òË¬¤ì¡¢Â¹À¤Âå¤ÎÊ³Æ®¤ò¸«¼é¤Ã¤¿»³¸ý¤µ¤ó¡£¼Â¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½£Ó£Ï¾®Â¼¿¿Ìé¡Ê£²£³¡Ë¡á¥È¥è¥¿¡á¤ÎÀ®Ä¹¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤ÏµþÅÔ»ÔÆâ¤Ç¡¢ÂçÈ¬ÌÚ»á¤é¶µ¤¨»ÒÌó£´£°¿Í¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¿©»ö²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢´¿ÃÌ¡£ÂçÈ¬ÌÚ»á¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ä¤«¤é£±£°£°ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡¢¤ÈËÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÆÍÁ³¤Îë¾Êó¡Ê¤Õ¤Û¤¦¡Ë¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Ï£±£°Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¸å¡¢±¦È¾¿È¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¸å°ä¾É¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡££·£´Ç¯¡¢Éú¸«¹©¹â¤ËÂÎ°é¶µ°÷¤È¤·¤ÆÃåÇ¤¤·¤¿¡£Íâ£·£µÇ¯¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼Éô´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¸ÅÌ¤é¤¬È¿È¯¡£»î¹ç¤ËÁª¼ê¤¬Íè¤º¡¢¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯½Õ¤ÎµþÅÔÉÜÂç²ñ¤Ç²Ö±à¹â¤Ë£°¡½£±£±£²¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤ÊÂçÇÔ¤òµÊ¤·Å¾µ¡¤Ë¡£¡Ö¿®¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¤ò¿®¾ò¤È¤·¤¿Ç®·ì»ØÆ³¤Ç¶¯²½¤·¡¢Íâ£·£¶Ç¯½Õ¤ÏÆ±¹»¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÈ¬ÌÚ»á¤¬£³Ç¯»þ¤Î£·£¹Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·£¸¶¯Æþ¤ê¡£Ê¿Èø»á¤¬£³Ç¯»þ¤Î£¸£°Ç¯ÅÙ¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁª¼ê¤È°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë»Ñ¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ó¡¢£¸£´Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£¹£±Ç¯¡¢Ìó£³¥»¥ó¥Á¤ÎÇ¾Ç¿áç¡Ê¤Î¤¦¤è¤¦¡Ë¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢£±£°£°Æü¤âÄ¹´üÆþ±¡¤·¤¿¡£Íâ£¹£²Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç£²ÅÙÌÜ£Ö¡£´ÆÆÄ¤Ç£²ÅÙ¡¢Áí´ÆÆÄ¤Ç£²ÅÙ¤Î·×£´ÅÙ¡¢Á´¹ñÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¹©³Ø±¡¹â¤Ï£³£±Æü¡¢½Õ¤ÎÉÜÂç²ñ·è¾¡¤Ë¡¢Áª¼ê¤é¤ÏÁÓ¾Ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÎ×¤à¡£»³¸ý¤µ¤óË´¤¸å¤â¡¢²ÚÎï¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤ÀÇ®·ì¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡»³¸ý¡¡ÎÉ¼£¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤è¤·¤Ï¤ë¡Ë£±£¹£´£³Ç¯£²·î£±£µÆü¡¢Ê¡°æ¡¦»°Êý·´ÆîÀ¾¶¿Â¼¡Ê¸½ÈþÉÍÄ®¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ã¶¹ÇÀÎÓ¹â¡Ê¸½¼ã¶¹Åì¹â¡Ë¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤ò»Ï¤á¡¢ÆüÂç¤«¤éÆüÂÎÂç¤ØÊÔÆþ¡£Â´¶È¸å¡¢´ôÉì¤Ç¹â¹»¶µ°÷¤Ë¡££¶£¶Ç¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½½éÁª½Ð¡£¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥×£±£³³ÍÆÀ¡££·£µÇ¯¡¢Éú¸«¹©¹â¥é¥°¥Ó¡¼Éô´ÆÆÄ½¢Ç¤¡££¹£¸Ç¯¡¢Æ±Áí´ÆÆÄ¤Ë¡£µþÅÔ»Ô¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¯ºö´Æ¤ä¡¢¶µ¤¨»Ò¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÉÍ¾¾Âç¥é¥°¥Ó¡¼ÉôÆÃÊÌ¸ÜÌä¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç¥é¥°¥Ó¡¼ÉôÁí´ÆÆÄ¤Ê¤ÉÎòÇ¤¡££²£°£±£³Ç¯£±£±·î¡¢¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¥é¥°¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ê£É£Ò£Â¡á¸½¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥é¥°¥Ó¡¼¡Ë¤«¤éÆüËÜ¿Í½é¤Î¡Ö£É£Ò£Â¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¢¡µþÅÔ¹©³Ø±¡¥é¥°¥Ó¡¼Éô¡¡Éú¸«¹©¹â¤ÈÍìÍÛ¹©¹â¤¬¹çÊ»Åý¹ç¤·¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë³«¹»¤·¤¿µþÅÔ»ÔÎ©¹â¡£¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÏÉú¸«¹©¹â»þÂå¤Î£±£¹£µ£¹Ç¯ÁÏÉô¡£²Ö±à¤Ï£·£¹Ç¯ÅÙ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢£¸£°¡¢£¹£²¡¢£°£°¡¢£°£µÇ¯ÅÙ¤È·×£´ÅÙÍ¥¾¡¡£¸½Éô°÷¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò´Þ¤á£±£°£²¿Í¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ë¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Ó£ÏÊ¿ÈøÀ¿Æó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¡¢Æ±¥í¥Ã¥¯ÂçÈ¬ÌÚ½ß»Ë¡¢Æ±£Ó£ÈÅÄÃæ»ËÏ¯¡¢Æ±£Ó£Ï¾¾ÅÄÎÏÌé¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë¤é¡£½êºßÃÏ¤ÏµþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¡£
¡¡¡¡¢¡¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡Áµã¤ÃîÀèÀ¸¤Î£·Ç¯ÀïÁè¡Á¡¡£±£¹£¸£´¡Á£¸£µÇ¯ÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡££·£µÇ¯£´·î¤«¤éÉú¸«¹©¹â¡Ê¸½¡¦µþÅÔ¹©³Ø±¡¹â¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£¸£°Ç¯ÅÙ¤Ë²Ö±à½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³¸ýÎÉ¼£»á¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÇÐÍ¥¡¦»³²¼¿¿»Ê¡Ê£·£´¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÇ®·ì¶µ»Õ¡¦ÂìÂô¸¼£¤¬ÉëÇ¤¤·¤¿ÀîÉÍ¹â¹»¤Î¼å¾®¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤òÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢ÇÔÀï¸å¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤é¤½¤ì¤Ç¤âÃË¤«¡ª¡¡²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤ÈÉô°÷¤ò²¥¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÍÌ¾¡£´îÅÜ°¥³Ú¤ËÉÙ¤ó¤À´¶¾ðË¤«¤Ê±éµ»¤â¼õ¤±¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ýÎÉ¼£¤µ¤ó¤ÎÈáÊó¤ò¼õ¤±¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡Áµã¤ÃîÀèÀ¸¤Î£·Ç¯ÀïÁè¡Á¡×¡Ê£±£¹£¸£´¡Á£¸£µÇ¯¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦»³²¼¿¿»Ê¡Ê£·£´¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï»³¸ý¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ÀîÉÍ¹â¹»¤Î¶µ»Õ¡¦ÂìÂô¸¼£¤òÇ®±é¡£¥é¥°¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¡Ö¿Í°ìÇÜÇ®¤¤ÎÞ¤òÎ®¤µ¤ì¤¿»³¸ýÀèÀ¸¡£°¦¤È´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅöÁ³¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤â¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡Ø¿®¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡£°¦¤È¤Ï¿®¤¸ÂÔ¤Á¡¢µö¤¹¤³¤È¡£¡ÙÀèÀ¸¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÀ¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£
¡¡¡»¡Ä¥É¥é¥Þ¤Ç¡ÖÀîÉÍ°ì¤Î¥ï¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀîÉÍ¹â¹»¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Éô°÷¡¦ÂçÌÚÂç½õ¤ò±é¤¸¤¿¾¾Â¼Íº´ð¡Ê£¶£²¡Ë¤â¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö»³¸ý´ÆÆÄ¡¢ÂçÊÑ¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬Ì¿·ü¤±¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¡È¿®¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Î¤ªÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤òËÍ¤Ê¤ê¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤´²¸ÊÖ¤·¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¡»¡Ä¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¡¡£È£Ï£Ì£Ä£É£Î£Ç¡¡£Ï£Õ£Ô¡¡£Æ£Ï£Ò¡¡£Á¡¡£È£Å£Ò£Ï¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿ËãÁÒÌ¤µ©¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£ËãÁÒ¤Ï¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢²ÖÂ«¤òÅÏ¤¹¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÂìÂôÀèÀ¸¤¬¥É¥é¥Þ¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ë¡¢¤¢¤ì¤ÏµÓ¿§¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ËãÁÒ¤¬Æý¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÍâÇ¯¤Î£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»ÄÇ°¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£