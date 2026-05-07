◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド１位決定戦第１戦 神戸５―０鹿島（３０日・ノエスタ）

東西の同一順位が対決する「プレーオフラウンド」の第１戦８試合が西地区クラブのホームで行われ、東の１位・鹿島、西の１位・神戸による“優勝決定戦”は神戸が５―０で先勝した。元日本代表ＦＷ大迫勇也（３６）がＪリーグ公式戦で自身初となるハットトリックをマークし、特別大会制覇に王手をかけた。東のホーム開催となる第２戦は６月６日に行われる。

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大迫、半端ないって―。北中米Ｗ杯への機運が高まる中、元日本代表のストライカーが圧巻のプレーを見せた。４―０の後半アディショナルタイム４分、右からのクロスを倒れ込みながら頭で合わせると、ボールは右ポストをかすめながらゴールへ。大迫はハットトリックを示す３本指を誇示しながら、ベンチメンバーが待つ輪の中に飛び込んだ。「仲間に感謝したいですね」。３６歳のベテランＦＷは喜びに浸った。

地域リーグで１８試合９失点と堅守を誇った王者・鹿島との一戦。古巣との大一番に１トップで先発すると、前半２８分に鮮やかな直接ＦＫを沈めて先制点を奪った。後半５分にはＦＷ武藤の素早いスローインをワンタッチで沈めて追加点。「２点取れれば十分だと思っていた」と３―０で迎えた後半４４分のＰＫはＦＷ小松に譲ったが「すごくいいボールを入れてくれたので、落ち着いて当てるだけでした」とアディショナルタイムにＪリーグ公式戦で自身初となるハットトリックをマークした。

ホームアンドアウェー方式で行われるため、まだ“前半”が終わったに過ぎないが、特別大会の優勝に大きく近づく先勝となった。大迫は「次に向けていい準備をしたい。もうやるだけです」とキッパリ。大勝を誇りつつも、残り９０分に目を向けた。

◆大迫 勇也（おおさこ・ゆうや）１９９０年５月１８日、鹿児島・加世田市（現・南さつま市）生まれ。３６歳。鹿児島城西高から２００９年に鹿島入り。１４年に当時ドイツ２部の１８６０ミュンヘンへ完全移籍し、同年６月に１部ケルン加入。２１年夏、ブレーメンから神戸に完全移籍。日本代表では１４年ブラジルＷ杯、１８年ロシアＷ杯に出場。Ａ代表通算５７試合２５得点。１８４センチ、７５キロ。右利き。