全仏オープン

大会期間：2026年5月27日～2026年6月4日

開催地：フランス パリ

コート：クレー（赤土）

結果：[ジウリアナ オルモス / オースティン クライチェク] 1 - 2 [ジェイコブ シュナイター / イリーナ フロマチェワ]

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全仏オープン第7日がフランス パリで行われ、混合ダブルス1回戦で、ジウリアナ オルモス / オースティン クライチェクとジェイコブ シュナイター / イリーナ フロマチェワが対戦した。

第1セットはジウリアナ オルモス / オースティン クライチェクが6-2で先取。第2セットはジェイコブ シュナイター / イリーナ フロマチェワが7-6で奪い返すと、第3セットもジェイコブ シュナイター / イリーナ フロマチェワが10-6で制し、ジェイコブ シュナイター / イリーナ フロマチェワがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-31 02:12:06 更新