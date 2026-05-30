◇ア・リーグ ホワイトソックス4―3タイガース（2026年5月29日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上が、思わぬアクシデントに見舞われた。3回の第2打席。1死一塁からの二ゴロで、必死で一塁へ駆け込み併殺を免れた直後に右太腿をさするしぐさを見せた。監督、トレーナーが駆けつけ、本拠地の観客席は騒然。ベンチに退き、球団から「右太腿裏の張り」と発表があった。

試合は延長10回の末に逆転サヨナラ勝ちしたが、ウィル・ベナブル監督は手放しで喜べない様子。会見冒頭に村上の状態を問われ「初期診断では太腿裏側の肉離れ。明日画像検査を受けるが、おそらく数週間は離脱すると思う」との見立てを示した。30日（日本時間31日）の検査後に今後の予定が決まるが、負傷者リスト入りは避けられそうもない。スポーツ専門局ESPNは、代替要員として傘下3Aから24歳の内野手ゴンサレスを昇格させる予定と報じた。

リーグトップタイ20本塁打、同2位の41打点で引っ張ってきた。指揮官は「クラブハウスでも試合でも大きな存在。チームにとっては大きな出来事だ」と心配そうに話した。