◇ナ・リーグ ドジャース4―2フィリーズ（2026年5月29日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は29日（日本時間30日）、フィリーズ戦で2試合連発の10号ソロを放つなど、今季4度目の3安打で6連勝に貢献した。2桁本塁打は6年連続で、8度目は松井秀喜を抜いて日本選手で単独最多。またイチロー、松井に続き、日本選手3人目となるメジャー通算700打点も達成した。

打球がフェンスを越えるのを見届けると、大谷は自軍ブルペンに向け親指を立てた。昨季限りで引退したクレイトン・カーショー氏とその家族が三塁側ベンチ横で観戦する中、優雅に本塁を踏んだ。

「なかなか連打が厳しい投手。運良く入ってくれたかなと思います」。2―0の3回1死。メジャー通算117勝右腕ウィーラーの低めスプリットに反応した。「ちょっと（バットの）先の方だったので入るかなと思って見ていた。飛んだコースが良かった」と振り返った打球は右翼ポール際の敵軍ブルペンに飛び込んだ。2試合連発の10号ソロで6年連続、松井秀喜を抜き日本選手最多8度目となる2桁本塁打。またイチロー、松井に続く3人目のメジャー通算700打点には、打者出場1070試合目の最速で到達した。

過去に2度月間MVPを獲得している得意の6月が迫る中、打撃の調子を上げてきた。5、8回には中前打を放ち今季4度目の3安打。「シングルの当たりもセンター中心に良い感じで打てている。あとは打球感覚が出てくれば長打になる」と量産態勢を予告。デーブ・ロバーツ監督もフルカウントまで粘った末の5回の中前打に「ああいう打球が出る時は状態がいい証拠」とうなずいた。

チームは6連勝で直近15試合で13勝2敗と波に乗る。大谷は「何よりもブルペンが安定しているのが大きな力になっている。心強いなと思って見ています」と鉄壁の救援陣をねぎらった。貯金を今季最多17に伸ばし、2位パドレスとは4・5ゲーム差。「素晴らしいチーム相手に初戦を取れたのは凄い大きい」。昨秋地区シリーズ以来の対戦となった難敵相手に、フリーマン、マンシー、スミスとの一発攻勢で先勝。通過点でしかない節目を刻み、一気に加速したい。（小林 伊織）