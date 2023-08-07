◇交流戦 阪神4―3ロッテ（2026年5月30日 ZOZOマリン）

1096日ぶりに、交流戦で勝った。阪神先発・村上は7回1/3を7安打3失点にまとめ、今季4勝目。交流戦は23年5月30日西武戦での勝利を最後に4連敗中だったが、ようやく負の連鎖を断ち切った。

「最後は、ザキ（岩崎）さんに助けられましたし、ドリスも抑えてくれて勝てたんで。そこらへんは、やっぱり感謝したいなと思います」

粘り強く試合をつくり、白星をつかみ取った。3―1の4回は1死二、三塁のピンチを招くも、ポランコ、安田を仕留めて切り抜けた。走者を出しながらも耐え、8回のマウンドにこぎ着けた。だが8回1死から西川に右越えソロを被弾。さらに味方失策と安打で1死一、二塁とされたところで、無念の交代を告げられた。

最後は悔しい形でマウンドを譲ったが、先発としての役割は十分に果たした。初めて先発ローテーション入りし、一躍ブレークした23年以来、ちょうど3年後に挙げた交流戦白星。それでも試合後は、次戦へ向けての反省の言葉を並べた。

「与えてはいけないところで、ホームランを打たれてしまった。次に向けて、しっかり反省して臨みたい」

背番号41は「慢心」とは無縁の男。次回もチームを勝利に導くため、全力で腕を振り続ける。 （山手 あかり）