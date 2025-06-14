◇交流戦 阪神4―3ロッテ（2026年5月30日 ZOZOマリン）

これぞ、火消しと言える快投だった。阪神の岩崎が、4―3の8回1死一、二塁から2番手登板。後続2人をともに空振り三振に仕留め、食い下がるロッテ打線に引導を渡した。

「抑えられたらいいなと思っていました」

“らしく”平然と振り返ったが、一打同点の場面で最高のパフォーマンスを発揮した。ポランコ、安田を、いずれも内角高めの直球で黙らせた。「スライダーもうまく使いながら丁寧に投げられた。結果的に、一番いい結果になったので良かった」。安田を仕留めた際には、マウンドで吠えた。その熱投が、ベンチで見守る先発・村上を安堵（あんど）の表情へいざなった。

「ランナーがいる場面で行くのは、今年初めてでしたけど。目の前のバッターに集中していつも通り行けたかなと」

今季13年目。百戦錬磨の背番号13が投げ続ける上で大切にすることは、自分に合うコンディショニングだ。近年はウエートトレーニングの理論、器具が発達し、より強度の高いフィジカル強化にも取り組めるが、「コンディショニングはずっと変えていない。困っていないので」と一貫して階段ダッシュなどを中心としたメニューをルーティンとする。自らのやり方を信じ、同じ準備を続けるからこそ、チームのピンチでも「いつも通り」をマウンドで表現できる。

「村上の勝ちを守れた。とりあえずその場では、それがうれしかったです」。先発した右腕の力投を、結果につなげるベストリリーフ。今季も頼もしきベテラン左腕が、チームの「心臓」であるブルペン陣の中心だ。 （松本 航亮）