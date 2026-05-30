◆米大リーグ ホワイトソックス―タイガース（３０日、米イリノイ州シカゴ＝レイトフィールド）

ホワイトソックスは３０日（日本時間３１日）、村上宗隆内野手（２６）が１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。前日２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦で一塁を駆け抜けた際に右太もも裏を負傷し、途中交代。ベナブル監督は数週間離脱する見込みであることを明かしていた。

昨年までヤクルトでプレーした村上は、ポスティングシステムでホワイトソックスに２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約当時のレート）で加入。３月にはキャンプを一時離脱してワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場したが、「６番・一塁」で開幕スタメン入りし、いきなり３試合連続本塁打を放つ鮮烈デビューを果たした。

さらに４月１７日（同１８日）の敵地・アスレチックス戦から同２２日（同２３日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦では日本人＆球団最長タイの５試合連続本塁打もマーク。５月２５〜２７日（同２６〜２８日）の本拠地・ツインズ戦でも３試合連続本塁打を放ち、新人では史上初めて５月中に２０号に到達した。２８日（同２９日）には打点を挙げ、２０本塁打＆４１打点でリーグ２冠にも立っていた。

だが、２９日（同３０日）の本拠地・タイガース戦では二塁へのゴロで一塁を走り抜けた際に右太もも裏を痛めてそのまま途中交代となった。３年連続で１００敗以上を喫しているチームが貯金３となったタイミングではあったが、無念の離脱となった。

村上はここまで全５７試合に出場。２００打数４８安打の打率２割４分で、２０本塁打（リーグ１位タイ）、４１打点（同２位）、４３得点（同１位）、ＯＰＳ・９３８（同３位）、８０三振（同２位）をマーク。２０号を放った２７日（同２８日）の試合後は「毎試合同じ入りができているので、それがすごくいいことですし、それにプラス結果がついてきているので、これを継続して続けていければなと思ってます。本当に野球に集中できる環境があって、すごく施設も整っていて自分の技術も少しずつ身についている部分もある。野球に集中できる環境があることにまずは感謝したい」と充実感を口にしていた。

５７試合で２０本塁打は、５６・８発ペースという圧巻の勢いで本塁打を量産。１８年に大谷翔平（当時エンゼルス）がマークした日本人１年目の最多本塁打の２２本までも早くもあと２本に迫っていたが、無念の戦線離脱となった。ホワイトソックスは６月５日（同６日）から敵地でフィリーズ３連戦、９日（同１０日）からは本拠地でブレーブス、ドジャースと６連戦、１６日（同１７日）からは敵地でヤンキースと３連戦。強敵との対戦が予定されているが、村上の出場は絶望的だ。