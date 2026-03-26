【ダイソーのハンガー】で検証！ バッグ収納アイデアに「早く知りたかった」

バッグや帽子を上にどんどん掛けていたら、クローゼット内が気づけばカオス状態に。取り出すたびに他のバッグまで崩れてしまい、見た目も使い勝手もいまひとつでした。そんな収納環境を変えてくれたのが、【ダイソー】の「収納ハンガー」。想像以上に使いやすく、「もっと早く知りたかった……！」と思った便利アイテムをレポートします。

360度回転でバッグが取り出しやすい！

【ダイソー】「バッグ収納ハンガー」\220（税込）

フック部分が360度回転する仕様で、向きを変えやすいのが便利なポイント。バッグを縦に並べて収納できるので、クローゼット内の空スペースを有効活用しやすいのが魅力です。白を基調としたシンプルなデザインで、収納まわりになじみやすい印象でした。

バッグや帽子が重なって取り出しづらい……

バッグだけでなく、帽子やリュックまで上にどんどん掛けていた結果、クローゼット内がごちゃつき気味に。重なっていると取り出しづらく、下のバッグを取ろうとして全部崩れてしまうこともありました。見た目もすっきりせず、収納スペースをうまく使えていないのが悩みでした。

回転するからごちゃつきにくく、すっきり！

実際にバッグを掛けてみて便利だったのが、フック部分が360度回転すること。向きを少しずつ変えながら “互い違い” に掛けられるので、バッグ同士が重なりにくく、見た目もすっきり整いました。さらに、掛ける部分に約3.5cmほど奥行きがあるため、持ち手が太めのバッグもシワになりにくかったのが好印象。トートバッグやリュックなど形の違うアイテムもまとめやすく、取り出しやすさもかなりアップしたと感じました。

帽子収納にも使えて想像以上に便利！

バッグだけでなく、キャップ収納にも活躍。フック部分が回転するので向きをずらしながら掛けられて、複数収納しても圧迫感が出にくいのが便利でした。縦に並べて収納できることで、クローゼット内の省スペースでも整った印象に見えるのもうれしいところ。散らかりがちな帽子類も、まとめて管理しやすくなりました。

縦収納 & 回転式のおかげでバッグの出し入れがしやすくなり、クローゼット内の “とりあえず掛けちゃえ” という状態がかなり改善された今回の収納アイデア。限られたスペースでも取り入れやすく、バッグや帽子同士がごちゃつきにくいのもうれしいところでした。クローゼット内をすっきり整えたい人や、バッグ収納に悩んでいる人におすすめです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。