◆テニス ▽全仏オープン第７日（３０日、フランス・パリ）

女子シングルス３回戦で、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、区切りの４大大会１００試合目を、大会自身最高の１６強入りで飾った。１８歳の新星で、同１７位のイバ・ヨビッチ（米国）に７−６、６−７、６−４の３時間に迫る接戦を制した。４回戦では、世界女王のサバレンカ（ベラルーシ出身）と対戦する。

２０１６年初出場から、全仏９度目の挑戦で、ついに３回戦の壁を破った。「毎年毎年、改善している。だから、以前より落ち着いていると思う」。連日３０度を超す暑さが続くがこの日も、ミスが出ても焦らず、第２セットを落としても、気持ちは折れなかった。

１８歳の２０１６年全豪オープンで、４大大会本戦にデビューした。その大坂も、すでに２８歳で一児の母だ。４大大会４度の優勝だけでなく、試合中に泣き出したり、会見を拒否したり、さまざまな経験を積んできた。この日の相手は、大坂が４大大会にデビューしたときと同じ１８歳。１０歳違いの先輩として「ベテランの経験が、いくつかの場面で少しは役に立つと願っていた。そして、その通りになったと思う」。

ジュニア時代は、ハードコートで育ち、赤土や芝のコートの実戦経験はほとんどない。しかし、毎年、課題に取り組み、克服することで「いつか優勝できるかもしれない。できないかもしれない。でも、とにかく（赤土を）楽しみたい」。

大会２日前には、交通事故に遭った。命の危険を感じるほどではなかったが、「バスが後ろから突っ込んでくると感じたし、車がぎしぎしときしむ音も聞こえた」。幸いにも、バスの運転手が気がつき、事なきを得たが、「（乗っている）車が横転してしまうんじゃないかと少し不安だった」。命拾いの運を、赤土最高の成績につなげた。