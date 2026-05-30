ホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手（26）を負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。

村上は29日（同30日）のタイガース戦の3回1死一塁で、二ゴロを打った際に併殺を免れようと力走。一塁を駆け抜けてセーフとなったものの、右太腿裏を押さえて顔をしかめた。代走が送られて途中交代となり、球団は「右太腿裏の張り」と発表。ベナブル監督は「数週間は離脱すると思う」と話していた。

この日、村上は報道陣の取材に応じ、前日の負傷時については「全力で走ったけど、痛みが走った」と振り返った。朝にMRI検査を行ったことを明かしたが、詳細については「僕の口から言えるか分からない」と伏せた。

負傷で離脱となったが「凄く残念ですけど、やってしまったことはしょうがない。前を向いて、しっかり成長できるように頑張りたい」と、落ち込む様子はなく「100％でしっかり戻って、いいプレーができるように頑張りたい」と意気込んだ。

そして、この報道陣の対応中に村上の右太腿裏の張りのため10日間のIL入りが発表された。

メジャー1年目の村上は今季57試合に出場し、打率.240、ア・リーグトップタイの20本塁打、41打点をマークしていた。