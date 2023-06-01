【グレムリン Hide＆Seek かくれんぼフィギュア】 6月上旬 発売予定 価格：1回400円

ギズモ？（お耳でかくれんぼ）

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「グレムリン Hide＆Seek かくれんぼフィギュア」を6月上旬に発売する。価格は1回400円。

ガチャ「Hide＆Seek」シリーズに「グレムリン」が登場。自分の耳や3Dメガネ、箱にかくれている「ギズモ」と、チキンとチェーンソーにかくれている「ストライプ」がラインナップされている。まるで映画のワンシーンを切り取ったようなポージングもポイント。本体サイズは約30～50mmとなっている。

ギズモ？（3Dメガネでかくれんぼ）

ギズモ？（箱にかくれんぼ）

ストライプ？（チキンでかくれんぼ）

ストライプ？（チェーンソーでかくれんぼ）

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