【肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.1】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2026年4月中旬 価格：1回500円 サイズ：高さ約50mm 【肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.2】 発売元：タカラトミーアーツ 発売日：2026年5月上旬 価格：1回500円 サイズ：高さ約50mm

タカラトミーアーツより、「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」に登場するメインキャラクターたちを「肩ズンFig.」用にデフォルメしたアイテム「肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.1」と「肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.2」が、4月と5月の2カ月連続で発売されている。

今回はTVアニメ版がモチーフになっており、「Vol.1」ではジョルノ・ジョバァーナとグイード・ミスタ、トリッシュ・ウナの3人登場。それに続く「Vol.2」ではブローノ・ブチャラティ、レオーネ・アバッキオ、ナランチャ・ギルガ、パンナコッタ・フーゴの4人がラインナップされている。

ジョルノ・ジョバァーナ

「肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.1」に登場するのが、主人公のジョルノ・ジョバァーナだ。まるでウインクでもするように、片目だけつむった表情がなんとも特徴的。ポーズ的にも腰を下ろしてひと休みしているかのようだ。

キャラクターの特徴を見事にとらえている

耳にはピアスが付けられている

髪型や衣装のデザインも興味深い

2頭身にデフォルメされている

ジョルノの特徴ともいえる独特の髪型や紫色の衣装など、アニメで見られるスタイルそのままだ。いろいろな角度から見ると、耳にはピアスが付けられており、衣装の背面にはダイヤの形をした模様が付けられているなど、細部もしっかり再現されていることがわかる。

ジョルノの表情が素晴らしい

衣装も細かく塗り分けられている

グイード・ミスタ

こちらは、ギャング組織「パッショーネ」の一員であるグイード・ミスタを「肩ズンFig.」で再現したものだ。ちなみに、「Vol.1」にラインナップされているのは全部で3体だが、「4」という数字が嫌いなミスタがこちらに含まれているのはなかなか興味深い。

「Vol.1」に登場するグイード・ミスタ

帽子のせいか頭が大きく見える

衣装の柄も丁寧に描かれている

片手でバランスを取りながら座っているポーズだ

ミスタの特徴のひとつが、頭に被ったヘルメットのような帽子だ。こちらは前面部分が矢印のような形になっている。それに加えて、斜めのラインが入った青いセーターやゼブラ柄のパンツ、青いベルトなど、こちらもアニメで描かれていたスタイルそのままだ。

目をつむりながらも険しい表情をしている

ミスタは丈の短いセーターを身に着けており、お腹周りも少しだけ露出している

トリッシュ・ウナ

ギャング組織「パッショーネ」を率いるボスの娘として登場するトリッシュ・ウナも、「Vol.1」で登場。メインキャラクターの中では紅一点だが、ピンク色の髪や分厚い唇、独特な柄の衣装などのスタイルもバッチリ再現されている。

うたた寝しているような姿をしたトリッシュ

髪型もボリューム感がある

背中側から見た姿は優雅だ

倒れないように片手をついたポーズをしている

今回は両目をつむった表情になっているのだが、大きなまつげで目の大きさを表現しているところが面白い。トリッシュが身に着けている衣装はパレオのようなデザインになっており、スカート部分には四則演算の記号のようなものが描かれているのもユニークだ。

まつげで目の大きさがわかる

衣装には＋や－などの記号が描かれている

ブローノ・ブチャラティ

ここから紹介していくアイテムは、すべて「肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.2」で登場するアイテムだ。まずは、ブローノ・ブチャラティから。今回は足をクロスさせながら座り、手を前に組んでいるようなポーズで再現されている。

ジョルノたちを率いるリーダーのブチャラティもラインナップ

ヘアスタイルも彼のトレードマークのひとつだ

後ろ姿からも誰だかわかる

手のひらサイズながらよく作り込まれている

ブチャラティといえば、黒髪のボブカットが特徴のひとつだ。それに加えて、頭にアクセサリーを着けているのだが、これが「肩ズンFig.」になったことでなんともキュートに見える。白い衣装もなかなか凝っており、肩の辺りにはジッパーがアクセサリーのように付けられている。

何かを考え込んでいるかのようだ

白地の衣装に金色の装飾が輝いて見える

レオーネ・アバッキオ

ブチャラティの部下で、モデルのようなスタイルをしたレオーネ・アバッキオ。今回の「肩ズンFig.」では、疲れてへたり込んでいるかのような姿で再現されている。両目をつむって眉をひそめている表情も、なかなか似合っている。

こちらがレオーネ・アバッキオだ

毛先が尖っている

想像以上に後ろ姿がキュートだった

机の上に飾っておきやすいサイズだ

アバッキオといえば、独特の髪型も印象的だ。頭には大きく星が描かれているほか、毛先が尖っているところがユニークだ。衣装の胸元辺りは少し開いており、紫の紐で留められている。腰の辺りには大きな「A」のマークが付けられているが、こちらもバッチリ再現されている。

唇は紫のリップが付けられている

胸元の紐など衣装の再現度も高い

ナランチャ・ギルガ

ブチャラティチームの中では、最も少年っぽい風貌をしたナランチャ・ギルガもラインナップ。実際は17歳という設定になっており、主人公のジョルノよりも2歳も年上である。やや乱れがちな黒髪に、オレンジ色のバンダナを巻いているところも特徴のひとつだ。

片目を開けて何かを見つめているナランチャ

デフォルメされた横顔

跳ねた髪の表現も絶妙だ

バンダナの巻き方も独特だ

ナランチャが身に着けている衣装は、明るいオレンジ色の腰巻きのようなものを取り入れるなど、独特なファッションになっている。パンツ部分は青っぽい色合いだ。靴の部分に丸いアクセサリーが付けられているところもしっかり再現されている。

瞳は紫色だ

靴のアクセサリーや腰巻きなども再現

パンナコッタ・フーゴ

今回の「肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」シリーズの中では、片目を開けているキャラクターは3体のみだ。そのひとつが、こちらのパンナコッタ・フーゴである。金髪に黄緑色の衣装を身に着けているが、その衣装も、なぜか多数の穴が開いているのが特徴である。

片目を開けて座っているパンナコッタ・フーゴ

個性的な髪型も再現されている

後ろ姿も雰囲気があって素晴らしい

耳には青いピアスが付けられている

フーゴの髪型は、まるで3本のツノのように前髪部分が飛び出しているような形になっている。今回の「肩ズンFig.」も、そっくりそのままのスタイルで再現されている。ちなみに「パンナコッタ」はイタリア発祥の洋菓子の名前だが、フーゴが身に着けているネクタイには、それをモチーフにしたかのようなイチゴが描かれている。

紫色の瞳で何かを見つめている

もちろん衣装は穴だらけだ

こちらでご紹介してきた「肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.1」と「肩ズンFig. ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 Vol.2」は、それぞれ4月中旬と5月上旬から順次発売されている。ジョルノたちが手のひらサイズになっており、可能ならばコンプリートしてしまいたくなる出来栄えである。見つけた時は、なるべく早めに入手しておくことをオススメする。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会