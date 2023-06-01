【METAL BUILD 仮面ライダーアークワン】 発売日、価格未定

「METAL BUILD」シリーズで展開される「仮面ライダー」シリーズに、新たに「仮面ライダーアークワン」がラインナップされることが魂ネイションズの公式Xにて発表された。その試作品が早くもTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示中だ。

「METAL BUILD 仮面ライダーアークワン」。発売日、価格未定（開発中試作品）

「仮面ライダーゼロワン」の終盤、飛電或人がアークドライバーワンによって変身した姿「仮面ライダーアークワン」。イズを失った悲しみが憎悪に変わり、そこから芽生えた悪意が、アークワンに変身した或人の心に宿っている。

「METAL BUILD」準拠の設計のもとに開発中のアークワン

「METAL BUILD 仮面ライダーアークワン」は、この5月に発売されたばかりの「METAL BUILD 仮面ライダーゼロワン」のフォーマットは継承しつつ、ゼロワンとは対照的なモノトーンのカラーや左右非対称の姿を立体化している。

一方のみ伸びた角のあるマスクや、片方に光のない目などを忠実に再現している

ゼロワン同様、劇中の姿からさらに洗練されたデザインはMETAL BUILDシリーズらしさがあふれている。顔の片側だけに伸びた角のような意匠や、鋭く尖った手の爪、特徴的なブーツなどもそれぞれ造形されている。もちろんアークドライバーワンも新規造形となるようだ。

ゼロワンドライバーとは形状の異なるアークドライバーワン

先端が尖った指先が凶悪さを印象づける

企画中の商品のため、形状以外の仕様は全て不明。METAL BUILDゼロワンで採用された特許出願済みという可動機構などは当然採用されるものと思われ、プログライズキーや装備、ディスプレイ台といった付属品についても充実することが予想される。

試作品ながら細部までしっかりと作り込まれている

こちらは発売中の「METAL BUILD 仮面ライダーゼロワン」。その違いを比べてみてほしい

今後の反響で商品仕様などが決まっていくことは間違いないので、可能であればぜひこの試作品をその目で見て、感想や意見などをSNSなどでBANDAI SPIRITSに伝えていただければと思う。

※TAMASHII NATIONS STORE TOKYOの展示内容は変更されることがあります。

(C)石森プロ･東映