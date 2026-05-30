今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と妻で俳優の能條愛未（３１）が３０日に都内のホテルで神前挙式し、結婚披露宴を開いた。歌舞伎界の御曹司と、元乃木坂４６メンバーというカップルにふさわしく、披露宴は超の字が付くほど盛大なものとなった。片岡仁左衛門をはじめとする歌舞伎俳優、そして高橋英樹、水谷豊、市村正親、大竹しのぶ、渡辺えり、高橋克典ら芸能人、スポーツ界からも高津臣吾氏、佐々岡真司氏ら、約１０００人が出席した。

披露宴では橋之助と同世代の中村壱太郎、尾上右近ら、橋之助を少年時代から知る元巨人の高橋由伸氏、能條と高校の同級生で親友の朝日奈央、乃木坂４６の１期生で同期の高山一実、ネプチューンの堀内健らが祝福の言葉を贈った。

七代目尾上菊五郎の長女で女優・寺島しのぶも、歌舞伎役者としてデビューしている長男・尾上眞秀（１３）と出席。２００７年、フランス人アートディレクターと結婚しており、長男はすっかり身長も伸びてイケメンに。タキシード姿もよく似合っている。

寺島は「眞秀と２人で橋之助さんの結婚式へ なんか、忘れていたものがむくむくしてきてキュンキュンしました。おめでとうございました」と自身のＳＮＳでつづった。