歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）と、元乃木坂46で俳優の能條愛未さん（31）が30日、都内のホテルで行われた結婚披露宴を前に、報道陣の囲み取材に応じ、喜びを語りました。

橋之助さんは黒の紋付き、能條さんは白むく姿で取材に登場。冒頭に橋之助さんは「先ほど神前式にて挙式を執り行わせていただきまして、私、中村橋之助そして能條愛未は夫婦となりましたことをここにご報告させていただきます。今後とも2人助け合って、成駒屋を盛り上げるべく頑張ってまいりますので、皆様どうぞ温かいご支援のほどよろしくお願いいたします」と挨拶しました。

■挙式を報告「すごく実感が湧いてきました」

また、能條さんの白むく姿の感想を聞かれると「キレイですね」と恥ずかしそうに目をそらした橋之助さん。報道陣からツッコまれると、「恥ずかしがりなので…」と照れ笑いを浮かべ、改めて「キレイですよ」と能條さんを見つめながら告げました。

また、囲み取材の前に行われた式について聞かれた2人。能條さんは「神前式ですごく実感が湧いてきましたし。（橋之助さんと）ちょこちょこ目が合ったんですけど神前式の間も。すごく温かく優しく見守ってくれてたので」と笑みを浮かべ「本当お父さんかってくらい包容力があって、いつも本当に優しいのでそれをまた実感しましたし、これから一所懸命、成駒屋に入って、覚悟を持って頑張っていかなきゃいけないんだというふうに改めて自分の中で覚悟が決まりました」と今後について決意を語りました。