ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東急新横浜線の運転再開…東急東横線の日吉駅で人身事故、東横線も一… 東急新横浜線の運転再開…東急東横線の日吉駅で人身事故、東横線も一時運転見合わせ 東急新横浜線の運転再開…東急東横線の日吉駅で人身事故、東横線も一時運転見合わせ 2026年5月30日 22時49分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ３０日午後９時１１分頃、東急東横線の日吉駅で人身事故が発生した。 この影響で、東急新横浜線は日吉―新横浜駅間で運転を見合わせていたが、同１１時１５分現在、運転を再開している。東横線も武蔵小杉―菊名駅間で見合わせたが、同１０時２８分に再開。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 万引き疑いの客から５０万円恐喝未遂容疑でコンビニ店長逮捕、店に示談関係の契約書５０枚…川崎 １１歳息子を自宅アパートで「首絞め殺した」、容疑の６６歳男逮捕…千葉・成田 ２人死亡事故前のマイクロバス、遮断機上がりきる前に踏み切り侵入…情報得た担当者が運転中止するよう容疑者に連絡 関連情報（BiZ PAGE＋） 明大前, 老後, 仏壇, 大船, 長野, 寺田屋, 介護タクシー, リハビリ, 墓, 埼玉