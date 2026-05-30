タレントのユージ（38）が、30日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、芸能界入り後の挫折について語った。

曽祖父はドミニカ共和国の元大統領、祖父は駐日ドミニカ共和国大使、さらに父はハリウッド俳優のマイケル・ゴードンという華麗なる家系。祖父の仕事の関係で来日した父が、日本人女性と結婚し、米マイアミで誕生した。裕福な暮らしをしていたユージだったが、5歳のころ両親が離婚し、母とともに日本で暮らすことになる。

小学校時代はいじめられっ子、対照的に中学のころはやんちゃな道に走ったという。母がモデルをしていたこともあり、子役としても活動。03年公開の映画「アカルイミライ」では、同じく子役の松山ケンイチとも共演した。同作がカンヌ映画祭のコンペに出品されるなど、芸能界での成功の道筋も見えたという。

「俺、正直、芸能界チョロいなと思って。甘っ！と思って。お金もいただける。映画の中では最年少だったので、みんなにかわいがられるし、撮影現場は楽しいし、カンヌにも行けるし、楽勝じゃん、芸能界って。これだ、俺の道筋はと」。中学生当時はやんちゃな子だったが、「ヤンキーにもなりつつ、芸能界もチョロいと。なめくさった人間になっていた」と、自省を込めて振り返った。

高校時代には、人気ドラマ「ごくせん2」のオーディションも受け、合格したという。「赤西仁さんとか、亀梨（和也）さんとか、（速水）もこみち君とか、あの世代です」。私生活ではやんちゃだったためか、そういった役どころがぴったりだったようで、「“君、そのままでいいよ。そのまま出て”って、何と合格したんですよ」と振り返った。

ところが、好事魔多し。「地元に帰って、“俺『ごくせん』出るぜ！芸能界チョロい！”なんて言って、その日の夜、友達とバイクに乗っていたら、交通事故に遭って。あと1週間で衣装合わせって時に、もう足が半分に折れて」。1年間もの入院生活を強いられたという。

「『ごくせん』の日テレ側にも迷惑かけたし、事務所にも迷惑かけたし、母にも、学校にも、いろんな人に迷惑をかけて」。最も悔しかったのは、入院生活でのことだったという。「その『ごくせん』が、僕が入院中に始まったんですよね」。有料カードを投入して、見たというが、「つらくて。この30人くらいいる生徒の中の、どれが俺だったんだろうって。それも分からないんです」と振り返った。

共演者になるはずだった、生徒役の俳優たちは、みるみる人気になっていった。「その子たちが、みるみるブレークしていくわけです」。主役級だけでなく、脇役勢も注目を浴び、テレビで見る機会も多かったという。「バラエティー番組に呼ばれて。他の番組を見ていたら、“あ、『ごくせん』の子が呼ばれている”とか。本当にあの…泣きましたよ。だってあのエンディングテーマは、『NO MORE CRY』ですよ？皮肉にも。“泣くなよ”ですよ？めちゃめちゃ泣きました」と本音を語った。

もはや芸能界にいる場所はないと悟ったユージはその後、建築業界へ。「日給1万もらえるんです。だから月25日働いて、25万円もらえるんで。これ食っていけるじゃん？っていうので、ずっと10代は建設業でした」と明かした。