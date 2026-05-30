◇東京六大学野球春季リーグ戦 慶応大学8-1早稲田大学(30日、神宮球場)

慶応大学が早稲田大学との早慶戦で初戦に勝利。5季ぶりとなる春季リーグ戦優勝に王手をかけました。

慶応大学は、ここまで防御率1.11と安定感抜群のドラフト候補・渡辺和大投手（4年）が先発。しかし初回、リーグ戦初出場となった早稲田大学の霜結太選手（2年）に先頭打者本塁打を打たれます。高校までアメリカで育った霜選手は「応援のおかげで集中できた」と初めての大舞台にも緊張の色を見せませんでした。

それでも慶応大学もすぐに反撃。2回ウラ、丸田湊斗選手（3年）など、4者連続タイムリーなどで一挙6得点。早稲田大学の郄橋煌稀投手（3年）を攻略します。

援護をもらった渡辺投手は2回以降、3塁を踏ませず。7回106球8奪三振でマウンドを降ります。8回ウラにも2点を追加した慶応大学は、8-1で快勝となりました。

慶応大学は次戦勝利すれば、2023年の秋以来となる春季リーグ優勝が決定。31日に行われる早慶2回戦は、リーグ史上32年ぶりの天覧試合として開催されます。