◇UFCファイトナイト・マカオ 朝倉海ーキャメロン・スモザーマン（2026年5月30日 マカオ）

世界最高峰の格闘技団体「UFCファイトナイト・マカオ」が30日にマカオで開催。元RIZINバンタム級王者の朝倉海（JTT）がキャメロン・スモザーマン（米国）に1Rわずか110秒でKO勝利。涙のUFC初勝利を飾った。

バンタム級で圧倒的強さを証明した。1R開始からキレのある蹴りで攻め込んだ。右フックで相手をグラつかせると、ケージに追い込んで最後は左フックでダウンを奪い、鉄槌を落とすとレフェリーが試合を止めた。スモザーマンは目を開いたまま失神した。悲願のUFC初白星は最高のKO勝利となった。

試合直後には安どの笑顔を見せていたが、試合後のインタビューでは「過去の2試合で負けてたから自分の強さを見せたかった」と涙を流した。「自分の打撃は世界一だと思う。次は誰とでもいい」と気合のコメントを残した。ケージから降りると、ケージサイドで見守っていた兄・未来と抱擁を交わした。

海の初勝利はトレンド入り。「動きがすごかった！」「泣いた！」「長かったけどよかった〜！」「物語を動かす一撃」「海の新たなUFC物語がスタートする」「バンタム級を荒らしてほしい」などの声が上がった。