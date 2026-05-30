脚本家で演出家、映画監督の三谷幸喜氏が３０日、レギュラーを務めるＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演。新幹線での疑問を語った。

新幹線が好きで、飛行機よりも移動にはよく使うという三谷氏。「いろんなところで言ってるんですけど、なかなか実現しないことがあって…」と切り出した。

「僕、気が小さいんで、リクライニングシート、苦手なんですよ、倒すのが」と新幹線のシート倒しについての悩みを告白。「だから、あれ、初期設定で最初に倒しといて、気になる人だけ（シートを）立てていく、っていう風にしておけば、すごく気が楽になるんですけど……、誰に言えばいいんですかね…」とボソボソと控えめに提案。

安住紳一郎アナウンサーが笑うと、「あと、気になるのが、男性用トイレ」と明かし、「あれもすごい嫌で…。カギがかからないんですよ。気が小さいんで、用を足してる時に、ガーッって開けられて、ひきずり出されたらどうしよう、みたいな…」と不安を吐露。「せめてカギがあればいいのに…」とカギがかからない仕様になっている、新幹線の男性用トイレについても悩みを打ち明けていた。