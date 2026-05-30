【競馬】鳳雛ステークス リステッド（5月30日／京都競馬場・3歳オープン・ダート1800メートル）

【映像】ホリエモン所有馬、「マジで強すぎる」圧巻レース

30日の京都9R・鳳雛ステークスは、“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏が所有（馬主名義はSNSグループ）するイッテラッシャイ（牡3、美浦・ 斎藤誠、父ミスチヴィアスアレックス）が勝利。リステッド初勝利にSNS上でも大きな話題を集めている。

前走の3歳1勝クラスを8馬身差で圧勝したことで注目度を高めたイッテラッシャイは、斎藤新騎手を鞍上に迎え、8番枠から好スタート。鋭い出足から前走と同じく逃げの手を打つと、抜群の手応えのまま4コーナーへ。直線で後続を突き放すと、最後は追い込んできた2番人気ビービークローサーを3/4馬身差しのいだ。

良馬場の勝ち時計は1分50秒1。イッテラッシャイの戦績は6戦3勝となった。

ホリエモン愛馬の横綱相撲での2連勝に、ファンはSNS上で、「ホリエモンの馬マジで強すぎ」「イッテラッシャイ強すぎ、時計もくっそ速い」「着差以上に強かった。普通に重賞狙える」「GI取れるんじゃない？」などと大興奮。京都競馬場で口取りに参加した堀江氏も、レース直後に自身のSNSで「勝ったぁぁぁ！」と雄叫びを上げた。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）