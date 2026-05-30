サッカー日本代表のＦＷ伊東純也（３３＝ゲンク）が３０日、間近に迫る北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）での自身のポジションについて言及した。

この日は壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）へ向けて最終調整を行った。冒頭のみメディア公開されたトレーニングでは、ランニングやシュート練習などで汗を流した。

ＭＦ南野拓実（モナコ）、ＭＦ三笘薫（ブライトン）がケガで不在となる今大会では、左シャドーの定位置争いが見どころの一つ。森保一監督はこの日の会見で「今日の練習で最終的に決めたいと思うが、（伊東）純也をその（シャドーの）ポジションで使っていきたい」と明かした。

伊東自身もシャドーで起用は想定済み。「やったことがあるポジションですし、左サイドだけではなく全部のポジションを考えておいてと（森保監督から）言われたので、どこで出てもいい準備をしたい」と意欲を示した。

さらに、日本代表で長きにわたって共闘してきたＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）や前所属先でチームメートだった中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）らの名前を挙げ「一緒にやってきたメンバーが多いので、ポジションが少し変わっても特にナーバスになることはない」と強調した。

気心知れたチームメートと挑む２度目の大舞台で、新たなポジションの定着なるか。