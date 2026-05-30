レースクイーン(現レースアンバサダー)出身で女優として活動している七瀬なな(26)が、25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号の表紙＆巻頭に登場した。7月21日には待望の1st写真集(集英社)の発売も決定。タイのサメット島とバンコクで撮影した同作のアザーカットなどを披露している。



【写真】RQ時代 メガネもいい、美バックもいい、ミニスカ…すごくいい！

上半身は何も着けないままでTシャツをまくり上げたショット。さらには脱いだシャツでかろうじてトップだけを隠している横＆背中のドッキドキ姿も。ビーチで花を手にした王道ショットは極細ウエスト＋アンバランスなほどの豊かな美体。ただTシャツショットとの比較で、衣装の面積はかなり小さいのに、むしろ安心感があるようにさえ見える。



写真集については「ずっと夢だった1冊を皆さんに届けることができて本当に嬉しいです 新しいことにたくさん挑戦したので期待感MAXでぜひお楽しみにしていてください」とさらなるドキドキがある可能性を示唆している。「週プレ」公式サイトのインタビューでも「今までは見せてこなかった大胆な露出に挑戦することができましたね。まだここまでで出していない刺激的なカットはほかにもあります」と思わせぶりにコメントしている。



同号はほかに山本杏、松田実桜、アン・シネ、大西陽羽、伊織芽衣、香野子も登場している。



（よろず～ニュース編集部）