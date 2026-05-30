【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 5−0 鹿島アントラーズ（5月30日／ノエビアスタジアム神戸）

【映像】マイナスのクロスに合わせた超絶ダイビングヘッド弾

ヴィッセル神戸FW大迫勇也が、古巣を相手に圧巻のハットトリックを達成した。マイナス方向へのクロスに飛び込み、ダイビングヘッドでネットを揺らす難易度の高いゴールを決めると、解説陣やファンからは「大迫半端ないって」「スーパーゴール」と驚きの声が上がった。

神戸は5月30日、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンドの1、2位決定戦第1戦で鹿島アントラーズと対戦。5−0で快勝を収めた。

このゴールラッシュをけん引したのがエースの大迫だ。28分に直接FKを沈めると、50分にはスローインの流れから追加点を奪った。

4−0で迎えた90＋4分、話題のシーンが訪れる。

神戸が鹿島のカウンターをハーフウェイライン付近で阻止すると、ボールを持ったMF井手口陽介が左サイドのFWジェアン・パトリッキへロングパスを送った。

ボールを収めたパトリッキがインスイングのクロスをボックス内へ供給すると、大迫がDF関川郁万の背後から走り込む。ややマイナス方向へ流れたボールだったが、大迫はダイビングヘッド気味に飛び込み、巧みに合わせたシュートをポストの内側に当てながらゴールへ流し込んだ。

このゴールに解説の林陵平氏と柿谷曜一朗氏は、ともに「えええ！」「うまっ！」と驚きの声を上げた。

続けて、日本代表でチームメイトだった柿谷氏は「マイナスに来たボールですよ？ このヘディングの難しさはどうやったら伝えられる？ 首を振り過ぎても絶対ダメ。クロスのスピードがあったわけではないので、力も伝えなければいけない」とコメント。大迫の卓越したシュート技術を絶賛した。

衝撃のハットトリックはSNSでも大きな話題となり、ファンからは「大迫マジで半端ないってｗ」「あの体勢でゴールを決めるとか動きも凄いし、あれを枠に飛ばすゴール感覚、体幹、首の強さも凄い」「派手じゃないけどスーパーゴールだと思う」「大迫、鹿島相手に半端ない恩返しハットトリック」「このボールを何で枠に飛ばせるねん」「マイナスのクロスを戻りながらめっちゃヘディングするんやもん」といった称賛の声が相次いだ。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）