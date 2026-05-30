少年隊のリーダー・錦織一清さん（61）が30日、ソロ写真集とカレンダーの発売記念イベント取材会に登場。31日の公演をもって活動を終了する後輩グループ・嵐について触れました。

『言魂ｰ10カラットの呟きと共にｰ』は、錦織さんにとって人生初となるソロ写真集＆カレンダー。少年隊のリーダー・ニッキとしてデビュー後、俳優、演出家と様々な顔を持ちながら活動する錦織さんが、還暦イヤーの締めくくりとしてリリースしました。

■今日は「“嵐の前の静けさ”みたいなイベント」

報道陣から、イベント翌日に行われる後輩グループ・嵐のラストステージについて聞かれた錦織さんは、「まあ言ってみると今日のこのイベントは、“嵐の前の静けさ”みたいなイベントでいいんじゃないでしょうか」と語り、報道陣を笑いに包むと「そんな感じであしたはドーンといきますよ」と、嵐のラストパフォーマンスに期待を寄せました。

そして、嵐との接点について「ステージは随分手伝ってくれたんですね。ただ年齢的なギャップというか、僕らも割とティーンエージャーでデビューしたわけではなかったので。割と年齢が離れてるので」と語りました。