是枝裕和監督がメガホンをとった映画「海街ｄｉａｒｙ」（２０１５年公開）が３０日、フジテレビで放送された。

鎌倉で暮らす幸（綾瀬はるか）、佳乃（長澤まさみ）、千佳（夏帆）のもとに、１５年前に姿を消した父親の訃報が届く。葬儀の場で、父を奪った女性との間に生まれた異母妹、すず（広瀬すず）と対面。長女・幸は父を看病していてくれたのはすずだと気付き、気丈にふるまう姿に、「一緒に住まない？鎌倉で」と声をかける。そして異母妹との共同生活が始まる。

撮影当時、１５〜１６歳だった広瀬すずの魅力に惹きつけられる人も多く、ＳＮＳ上には「海街ｄｉａｒｙの広瀬すずが涙が出そうになるほど可愛い 尊いとはこういうことか てかこの女優さんたちを集めたの凄すぎる」「広瀬すずめっちゃ可愛い」「広瀬すずちゃん若っ！オカッパめんけぇ〜！」「海街〜の広瀬すずは最強」「可愛すぎる♥」「圧倒的美少女」「まる子ちゃんみたい」「海街ｄｉａｒｙの広瀬すずバカかわいいな」「海街ｄｉａｒｙ姉妹の破壊力が凄まじいッ！」など多くのコメントが書き込まれている。