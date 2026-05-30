元乃木坂46能條愛未、中村橋之助の好きなところ告白「結婚してよかったなと毎日思います」ウエディングドレス姿公開
【モデルプレス＝2026/05/30】元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と歌舞伎俳優の中村橋之助（30）が5月30日、都内で開催された結婚披露宴前囲み取材に出席。能條が中村の好きなところを明かした。
【写真】元乃木坂＆イケメン歌舞伎役者、ケーキ入刀ショットが美しすぎ
中村の好きなところについて、能條は「私が分からないことばかりで結構心がくじけそうになってしまうときもあったりしたんですけど、そんなときも優しく温かくお父さんみたいに（笑）、本当に優しく包んでくれます。橋之助さんと結婚してよかったなと毎日思います」と告白。中村は「愛未が僕の奥さんに来てくれて、成駒屋に嫁いでくれて、僕のパワーに確実になっています」と噛み締め「僕が先頭を走ることが成駒屋にとっても愛未にとっても大事になってくるので、橋之助家の1人の長として、男としてもきちっと進んでいきたいと改めて覚悟がまとまってきた今日この頃でございます」と言葉に力を込めた。
中村は「緊張しながらも、父母をはじめ、親戚、家族に見守られて実感しました」と口にし「愛未が白無垢を着て、神様の前に2人で三々九度をしたということで。今まで逆に見ていた景色だったので。幸せを実感しておりました」としみじみ。能條は「私も神前式ですごく実感がわいてきましたし、ちょこちょこ目が合ったんですけど、すごく優しく温かく見守ってくれていた」と微笑んだ。中村は「お父さんみたい（笑）」と笑い、能條は「本当にお父さんか、っていうくらい包容力があっていつも本当に優しいので、それをまた実感しました」と告白。「これから一生懸命、成駒屋に入って覚悟を持って頑張っていかなきゃいけないんだ、と。改めて自分の中で覚悟が決まりました」と決意を新たにした。
さらに中村は「困ったときにはちゃんと僕にSOSを出してくれるので。そこは夫婦で力を合わせて1個ずつ乗り越えていく」と宣言。能條からの具体的なSOSについて橋之助は「家で着付けの練習をしているんですけど、何度僕が手を貸したことか。『ここ持って〜！』って言って、持ってあげたり、途中で『もう休憩しな』ってお水出したり（笑）」と仲睦まじいエピソードを披露していた。
また、この度2人のケーキ入刀ショットが到着。純白のウエディングドレスに身を包んだ能條とタキシード姿の中村が寄り添って笑顔を見せる、多幸感あふれる1枚となっている。（modelpress編集部）
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◆能條愛未、中村橋之助の好きなところ告白
中村の好きなところについて、能條は「私が分からないことばかりで結構心がくじけそうになってしまうときもあったりしたんですけど、そんなときも優しく温かくお父さんみたいに（笑）、本当に優しく包んでくれます。橋之助さんと結婚してよかったなと毎日思います」と告白。中村は「愛未が僕の奥さんに来てくれて、成駒屋に嫁いでくれて、僕のパワーに確実になっています」と噛み締め「僕が先頭を走ることが成駒屋にとっても愛未にとっても大事になってくるので、橋之助家の1人の長として、男としてもきちっと進んでいきたいと改めて覚悟がまとまってきた今日この頃でございます」と言葉に力を込めた。
◆中村橋之助、能條愛未からのSOS振り返る
中村は「緊張しながらも、父母をはじめ、親戚、家族に見守られて実感しました」と口にし「愛未が白無垢を着て、神様の前に2人で三々九度をしたということで。今まで逆に見ていた景色だったので。幸せを実感しておりました」としみじみ。能條は「私も神前式ですごく実感がわいてきましたし、ちょこちょこ目が合ったんですけど、すごく優しく温かく見守ってくれていた」と微笑んだ。中村は「お父さんみたい（笑）」と笑い、能條は「本当にお父さんか、っていうくらい包容力があっていつも本当に優しいので、それをまた実感しました」と告白。「これから一生懸命、成駒屋に入って覚悟を持って頑張っていかなきゃいけないんだ、と。改めて自分の中で覚悟が決まりました」と決意を新たにした。
さらに中村は「困ったときにはちゃんと僕にSOSを出してくれるので。そこは夫婦で力を合わせて1個ずつ乗り越えていく」と宣言。能條からの具体的なSOSについて橋之助は「家で着付けの練習をしているんですけど、何度僕が手を貸したことか。『ここ持って〜！』って言って、持ってあげたり、途中で『もう休憩しな』ってお水出したり（笑）」と仲睦まじいエピソードを披露していた。
また、この度2人のケーキ入刀ショットが到着。純白のウエディングドレスに身を包んだ能條とタキシード姿の中村が寄り添って笑顔を見せる、多幸感あふれる1枚となっている。（modelpress編集部）
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