◇UFCファイトナイト・マカオ 朝倉海ーキャメロン・スモザーマン（2026年5月30日 マカオ）

世界最高峰の格闘技団体「UFCファイトナイト・マカオ」が30日にマカオで開催。元RIZINバンタム級王者の朝倉海（JTT）がキャメロン・スモザーマン（米国）に1Rわずか110秒でKO勝利。涙のUFC初勝利を飾った。

「2回負けてナメられてたんで、今回で黙らすことができたと思います」

試合後に海は安どの表情を見せた。

UFCバンタム級初戦で圧倒的強さを証明した。1R開始からキレのある蹴りで攻め込んだ。右フックで相手をグラつかせると、ケージに追い込んで最後は左フックでダウンを奪い、鉄槌を落とすとレフェリーが試合を止めた。悲願のUFC初白星は最高のKO勝利となった。

試合直後には安どの笑顔を見せていたが、試合後のインタビューでは「過去の2試合で負けてたから自分の強さを見せたかった」と涙を流した。「自分の打撃は世界一だと思う。次は誰とでもいい」と気合のコメントを残した。

ケージから降りると、ケージサイドで見守っていた兄・未来と抱擁を交わした。

体調面の心配は一切なく自信を持って臨めたという。「僕もまだ成長途中」と言いながらも次戦については「すぐに試合します。3カ月後には戦います」と示唆した。

「まだ対戦相手を選ばない状況ではないので、少しずつ積み重ねてバンタム級でもトップに食い込めるように頑張りたいと思います」とコメントすると、ケンドー・コバヤシから「じゃあ来年ぐらいにはタイトルマッチまでいってやるって感じですか？」と質問が飛んだ。海は「いきますよ！」と即答した。

そして「今夜はパーティーしたいと思います」とマカオの夜を楽しむことも明かした。