ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「一口が嫌なの？器が小さすぎる」妻の発言に納得できない…食べたい… 「一口が嫌なの？器が小さすぎる」妻の発言に納得できない…食べたいものも食べられない結婚生活の末路とは？ 「一口が嫌なの？器が小さすぎる」妻の発言に納得できない…食べたいものも食べられない結婚生活の末路とは？ 2026年5月30日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 結婚してから気づく相手の習慣って、意外と小さいものほどじわじわくるものですよね。妻の『一口ちょうだい』癖、最初はかわいいものだったのかもしれませんが…毎回となると話は別です。夫の我慢がどこまで続くのか、ちょっとハラハラしてしまいます。2話では夫なりの工夫も効果がなかったようで、このあとの展開が予想できなくて目が離せません…。>>【まんが】一口ちょうだい妻(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】一口ちょうだい妻 「いい奴だから仲良くしてやって！」と夫の女友だちが厄介…結婚してからも義母とまでお出かけしていた!? 「ダメな嫁だと思ってた」義弟の母まで参戦！赤ちゃんを巡って大荒れ…【私が義妹と縁を切った理由 Vol.133】