お笑いタレントの松嶋尚美（54）が30日放送のテレビ朝日「池上彰のニュースそうだったのか!!」（土曜後8・00）に出演し、「狙っていた」マンションを巡って衝撃を受けた出来事を明かした。

この日の番組は「日本は今景気がいい!?実感できないワケを解説」をテーマにジャーナリスト・池上彰氏が解説。松嶋は物価高騰について「家の近所に狙ってるマンションがあった。4年前に調べたら1億（円）切ってたんですよ」と不動産購入を検討していたことを明かした。

最近になって「マンションの値下がりが始まった」というニュースを聞いて「ヨッシャー！と思って慌てて見たら6億8000万円だった」。驚きの価格高騰に共演者は「ええーっ！」と仰天。男性5人組「M！LK」の曽野舜太は「6倍!?買っとけばよかったのに」と驚いた。

「（価格下落は）どこが？と思って」と言う松嶋に、伊集院光は「あの時が買い時だった」、カズレーザーも「上がってるやつは上がり続けるんですよね、結局」と指摘。

松嶋は「ビビってたらアカンな、大きい買い物も」としみじみと話していた。